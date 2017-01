Dünya Dha Görüntüleriyle Takip Etti

IstanbulDHA



Reina katliamcısı Abdulkadir Masharipov'un yakalanması sadece Türk basınında değil, dünya basınında flaş haber olarak duyuruldu. Dünyanın en büyük haber organları, terörist Masharipov'un yakalandığı operasyonun görüntülerini Doğan Haber Ajansı'nın özel olarak çektiği görüntülerle izleyicilere aktardı.



Türkiye ve çevresindeki olayları 'doğru ama hızlı habercilik ilkesi çerçevesinde abonelerine ileten DHA, dün gece de muhabirinden kameramanına, editöründen yöneticisine Esenyurt Operasyonu'nu adım adım izledi. Türk polisinin uluslararası çapta yankı yaratan operasyonu yaptığı bölgeden ilk görüntüleri özel olarak çeken DHA ekibi o dakikalarda haberi görüntülerle geçen ilk ve tek haber ajansı oldu. DHA ekibinin görüntüleri dünya çapında yüzlerce basın organı tarafından yayınlandı.



DHA ile yakın işbirliği yapan APTN haber ajansı 'İstanbul'da 39 kişiyi öldüren gece kulübü saldırganının yakalandığı bildiriliyor cümlesiyle haberi sundu.



AP gibi DHA ile yakın çalışmayı tercih eden uluslararası haber ajansı Reuters da 'Gece kulübü saldırganı yakalandı diye haberi duyurdu, yılbaşındaki saldırıyı DEAŞ'ın (IŞİD) üstlendiğini hatırlattı.



BBC 'İstanbul gece kulübü saldırganı yakalandı başlığını kullandı, saldırganın İstanbul'da ele geçirildiğini aktardı.



CNN, 'İstanbul polisi, yılbaşı saldırganını gözaltına aldı başlığını kullandı. Zaman zaman Türk medyasından da alıntılar yapan Al Jazeera English, The Guardian, Russia Today, ABC, CBS, Mirror, The New York Times, Daily Telegraph, Sky News, The Sun ve yüzlerce yayın kuruluşu Reina katliamcısıyla ilgili haberi yayınladılar.