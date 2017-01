Dünya Devi 'Lm Wind Power' Bergama'da Eğitim Merkezini Açtı

Danimarka'nın yenilenebilir enerji ekipmanları üretim devi LM Wind Power, Bergama'daki eğitim merkezinin açılışını gerçekleştirdi.



Geçtiğimiz yaz Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) dünyadaki 14'üncü rüzgar enerji santrali kanatları ve ekipmanları üretim tesisi kurmak için yatırım kararı alan LM Wind Power, OSB'deki fabrika kurulum çalışmasını sürdürürken Bergama Belediyesine ait eski tekstil fabrikasını eğitim merkezine dönüştürdü.



Eğitim merkezinde gerçekleşen açılışa Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama Kaymakamı Osman Nuri Canatan, Bergama Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hüseyin Vatansever, Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, LM Wind Power Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ben Malefijt, LM Wind Power Avrupa Operasyon Direktörü Jesper Sorensen katıldı.



Önceliğimiz eğitim



LM Wind Power Eğitim merkezi (Center of Excellence) açılış konuşmasını yapan LM Wind Power Fabrika Direktörü Ozan Mamay eğitim üssü ile ilgili katılımcılara bir sunum gerçekleştirerek bilgiler verdi. Bergama fabrikasında en az 500 kişinin üretime katılacağını belirten Mamay, "Türkiye'de ki enerji talebi hızla artmaktadır. Elektrik ihtiyacının 2023 yılında yüzde 30 unu yenilebilir enerji karşılayacak. ve bizlerde buna göre pozisyonumuzu aldık. Sadece eğitim merkezimize daha üretime geçmeden 8 milyon euroluk yatırım yaptık. Eğitim birinci öncelikli konumuz. 6 ila 24 ay arasında sürecek olan eğitimlerimiz için uzmanlarımız bize destek için burada olacaklar" dedi.



Herkes sözünü tuttu



Törende konuşma gerçekleştiren LM Wind Power Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ben Malefijt ise "12 ay içerisinde çalışmaya başlayacak bir fabrika istediğimizi ve ekip kurmak istediğimizi söyleyerek bunun sözünü vermiştik. Sadece LM'i kastetmiyorum. Bergama Belediyesi başta olmak üzere Ateş Çelik'ten ve uzmanlarımızdan çok sayıda söz aldık. Tabi bu süreçte Türkiye'nin hayatında büyük değişiklikler oldu. Acı olaylar yaşandı. Ekonomik anlamda beklentiler değişti ve TL'nin değer kaybettiğini gördük. Fakat şunu söylemeliyim ki 6 ay önce verilen sözleri bu odadaki herkes yerine getirdi. Tam anlamıyla hazır olabilmek adına iyi bir eğitim gerçekleştirmemiz gerekiyor. Omuz omuza çabamızla da bunu başarabiliriz. Biz Bergama toplumunun bir parçası olmak istiyoruz. En iyi bireylerinden olmak istiyoruz. Kısa zamanda elde ettiğimiz başarı ile de gurur duyuyoruz" diye konuştu.



Lm Wind Power Avrupa Operasyon Direktörü Jesper Sorensen, "Global standartlara baktığımızda LM çalışanlarının iyi bir eğitim aldığını söyleyebiliriz. Avrupa'nın farklı yerlerinde gerçekleşecek eğitimlerimiz olacak. Böylelikle çalışanlarımızın Türkiye'de kariyerlerini geliştirme imkanı olacak. Yerel yönetimlerle, Bergama Belediyesi ile ve Bergama halkıyla olumlu çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



Açılış konuşmasında kürsüye gelen Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, "Bugün burada olmak Bergamalılar için mutluluk kaynağı. Bergama'da yaşam kalitesinin geliştirilebilmesi için özlemle beklediğimiz bir yatırımdı. Bergama OSB uzun zamandır böyle bir yatırım bekliyordu. Bu 14 Temmuz'da yapılan sözleşmenin Bergama için büyük bir önemi var" şeklinde konuştu.



Çevreci ilçede çevreci yatırım



Çevre faktörünün özellikle Bergama açısından önemli bir unsur olduğunu dile getiren Başkan Gönenç, "Türkiye'de Bergama dediğiniz zaman önce tarihi mirası gelir. Hemen sonra Bergama'nın çevre duyarlılığı gelir. İlk çevreci ayaklanmalar Bergama'da başlamıştır. Bundan dolayı böyle çevreci bir yatırımın Bergama'da kurulması çok önemli oldu. Termik santraller gibi kömürle çalışan enerji kaynakları her an başımıza bela açabilir. Bunlara karşı çıkarken yeni enerji kaynaklarını rüzgar gibi güneş gibi yatırımlara yönelmemiz lazım" ifadelerini kullandı.



"Zor günlerde kararlılık gösteren dostlarımızı unutmayız"



Firmanın darbe girişimine rağmen yatırımda kararlılık göstermesine teşekkür eden Gönenç, "Türkiye 15 Temmuz akşamı başka bir Türkiye'ye uyandı. Çok zor günleri geride bıraktık. 14 Temmuz günü imzalanan sözleşmenin ardından yatırımların aynı şekilde devam etmesi bizim için çok önemliydi. Biz zor dönemde bu kararlılıklarını gösteren bu dostlarımızı hiç unutmayız. Bizim bundan sonraki görevimiz, LM Wind Power için her türlü kolaylığı sağlamak olacaktır" diye konuştu.



LM Wind Power'ın eğitim alanı ile ilgili de bilgiler veren Gönenç, "Bu içinde bulunduğumuz alan Cumhuriyetin ilk yıllarından beri kullanılan tekstil fabrikası. Burada binlerce insan çalıştı. 30-40 yıl önce 1000 kişi çalışıyordu. ve burası şimdi yeniden canlanıyor. ve bu yer için ikinci baharı olacak diyebiliriz. Maddi değerinin yanında manevi değeri de bizler için canlanmış olacak. Bergama ekonomisinin canlanması için bir değer olacak. Eminim ki birçok yatırımcı bu bölgeye gelecek ve bu yatırımların devamı gelecek. Çalışacak arkadaşlarımıza başarılar diliyor ve bu çalışmaya emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum" dedi.



Kanatların taşınması için zirve



Son olarak konuşmasını gerçekleştiren Bergama Kaymakamı Osman Nuri Canatan, üretilecek rüzgar kanatlarının güvenli bir şekilde taşınması için İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile görüşme yaptıklarını ifade ederek, "Çalışmalar hiç aksamadan sürüyor. Bundan sonra da biz yatırımların yerine getirilmesi için yerel yönetim olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Önceki gün sayın valimizle kanatların taşınması için de bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. - İZMİR