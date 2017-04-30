Dünya Dans Günü'nde 'Bahçesaray Çeşmesi'ne Prömiyer

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Dünya Dans Günü'nde Rus edebiyatının büyük şairi Puşkin'in aynı adlı eserinden bale sahnesine uyarlanan Rus besteci ve müzikolog Boris Asafiev'in 'Bahçesaray Çeşmesi' eserini prömiyerini yaparak sahneledi.



Uzun süreden bu yana prova çalışmaları sürdürülen eser, Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde seyirci ile buluştu. Eseri, Vali Yardımcısı MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Ufuk Kasar ile çok sayıda sanat sever izledi. Kırım Hanı Giray Han, esir alınarak hareme getirilen Maria ve Han'ın gözdesi Zarema üçgenindeki umutsuz aşklar, pişmanlıklar, vicdan azapları ve kıskançlıklar konu eden eserin orkestra yönetmenliğini E. Burak Şatana üstlendi. Eserin koreografisini Serbülent Biçer, Özlem Şenormanlılar ve Ender Üçdemir yaparak sahneye koyarken, dekor tasarımını Seyhan Atamer, kostüm tasarımını Alev Tol ve ışık tasarımını Tarı Deniz yaptı. Eser 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de sanatseverlerle yeniden buluşacak.



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