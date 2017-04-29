Dünya Dans Günü: Frida
... Süre: 80 dk Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz. Perde: 2 Perde Web Sitesi: https: //secure.dobgm.gov.tr/opera2013/weser2013.
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Süre: 80 dk
Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
Perde: 2 Perde
Web Sitesi: https: //secure.dobgm.gov.tr/opera2013/weser2013.aspx'EserKodu=1477
7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Altindağ
Mekan : Ankara Devlet Opera ve Balesi
Mekan Adresi : Atatürk Bulvarı No: 20
Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Dünya Dans Günü: Frida
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io