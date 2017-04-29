Dünya Dans Günü Etkinlikleri

... Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz. Web Sitesi: https: //secure.dobgm.gov.tr/opera2013/devopera.aspx'Mud=297 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.

Dünya Dans Günü Etkinlikleri

...


Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.


Web Sitesi: https: //secure.dobgm.gov.tr/opera2013/devopera.aspx'Mud=29

7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası

Mekan Adresi : General Asım Gündüz Cad. No: 29

Başlangıç Saati : 30.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 14: 00: 00

Kategori : Dünya Dans Günü Etkinlikleri

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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