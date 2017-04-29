Türkiye Dans Sporları Federasyonu, "29 Nisan Dünya Dans Günü"nde Bilgi Üniversitesi sponsorluğunda dans yarışması düzenledi.



Yeşilköy'deki Renaissance Polat Otel'de gerçekleştirilen ve "Bilgi Dans Kupası" adı verilen yarışmaya, çeşitli kategorilerde 200 çift katıldı.



Çiftler "cha cha", "rumba", "samba", "paso doble", "jive" gibi Latin danslarının yanı sıra "vals", "tango", "viyana valsi", "quickstep" gibi standart dans türlerinde hünerlerini sergiledi.



Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Tolga Han Çinkitaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Dans Günü'nde düzenledikleri organizasyonun Türkiye'de dansın gelişimine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.



Dansın, sportif, sanatsal ve sosyal bir aktivite olduğunu anlatan Çinkitaş, "Diğer spor faaliyetlerine bakarsanız, jimnastik olsun, buz dansı olsun bunların hepsinin alt yapısında dansın olduğunu görürsünüz. Son dönemde dansın, olimpik spor olması yönünde de ilk adımlar atıldı. Arjantin'de 2018 yılında yapılacak olan Dünya Gençlik Olimpiyatlarında dans ilk kez olimpik sporlara girmiş olacak." dedi.



Organizasyon yarın yapılacak müsabakalarla sona erecek.