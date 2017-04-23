" Dünya Dans Günü"Çağdaş Bale Topluluğu tarafından her yıl kutlanmaka. Ünlü bale teorisyeni Jean George Noverre'in 29 Nisan doğum gününü esas alınarak tüm dünya da kutlanan bu akşamda Çağdaş Bale'nin repertuvarından seçilmiş özel yapıtların yanı sıra konuk dansçıların da katıldığı sürprizli bir program sergileniyor.





Tür: Dans Gösterisi





Yaş Sınırı: Genel İzleyici





Web Sitesi: http://www.cagdasbaletoplulugu.com



Genel İzleyici





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : İstanbul Devlet Tiyatrosu Kozyatağı Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Bayar Cad. Buket Sok. No: 16 (KOZZY AVM)



Başlangıç Saati : 23.04.2017 18: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 19: 00: 00



Kategori : Dünya Dans Günü



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır