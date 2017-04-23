Dünya Dans Günü

" Dünya Dans Günü " Çağdaş Bale Topluluğu tarafından her yıl kutlanmaka. Ünlü bale teorisyeni Jean George Noverre'in 29 Nisan doğum gününü esas alınarak tüm dünya da kutlanan bu akşamda Çağdaş Bale'nin repertuvarından seçilmiş özel yapıtların yanı sıra konuk dansçıların da katıldığı sürprizli...

Dünya Dans Günü

" Dünya Dans Günü"Çağdaş Bale Topluluğu tarafından her yıl kutlanmaka. Ünlü bale teorisyeni Jean George Noverre'in 29 Nisan doğum gününü esas alınarak tüm dünya da kutlanan bu akşamda Çağdaş Bale'nin repertuvarından seçilmiş özel yapıtların yanı sıra konuk dansçıların da katıldığı sürprizli bir program sergileniyor.


Tür: Dans Gösterisi


Yaş Sınırı: Genel İzleyici


Web Sitesi: http://www.cagdasbaletoplulugu.com

Genel İzleyici


Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : İstanbul Devlet Tiyatrosu Kozyatağı Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Bayar Cad. Buket Sok. No: 16 (KOZZY AVM)

Başlangıç Saati : 23.04.2017 18: 00: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 19: 00: 00

Kategori : Dünya Dans Günü

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>