Dünya Dans Günü
" Dünya Dans Günü " Çağdaş Bale Topluluğu tarafından her yıl kutlanmaka. Ünlü bale teorisyeni Jean George Noverre'in 29 Nisan doğum gününü esas alınarak tüm dünya da kutlanan bu akşamda Çağdaş Bale'nin repertuvarından seçilmiş özel yapıtların yanı sıra konuk dansçıların da katıldığı sürprizli...
" Dünya Dans Günü"Çağdaş Bale Topluluğu tarafından her yıl kutlanmaka. Ünlü bale teorisyeni Jean George Noverre'in 29 Nisan doğum gününü esas alınarak tüm dünya da kutlanan bu akşamda Çağdaş Bale'nin repertuvarından seçilmiş özel yapıtların yanı sıra konuk dansçıların da katıldığı sürprizli bir program sergileniyor.
Tür: Dans Gösterisi
Yaş Sınırı: Genel İzleyici
Web Sitesi: http://www.cagdasbaletoplulugu.com
Genel İzleyici
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : İstanbul Devlet Tiyatrosu Kozyatağı Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Bayar Cad. Buket Sok. No: 16 (KOZZY AVM)
Başlangıç Saati : 23.04.2017 18: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 19: 00: 00
Kategori : Dünya Dans Günü
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io