Dünya Çocuklarının Gösterileri Büyük İlgi Gördü

Nevşehir'de düzenlenen "Çocuklar Geleceğimizdir" temasıyla 26 ülkeden gelen konuk çocukların gösterileri büyük ilgi gördü.



Ürgüp Cumhuriyet meydanında düzenlenen programda, Azerbaycan, Fas, Kırgızistan, kırım Özel Cumhuriyeti ve Macaristan'dan gelen çocuklar ülkelerine özgü dans gösterilerini sergiledi. Programda çocuklar ülkelerinin yöresel kıyafetleri ile sergiledikleri danslar büyük beğeni toplarken programı izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.



Ürgüp ilçesinde düzenlenen programda misafir öğrencilerin gösterileri akşam saatlerinde ilçe halkıyla yeniden buluşacak. - NEVŞEHİR