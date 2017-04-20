Dünya Çocukları Türk Misafirperverliğiyle Tanışıyor
"39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" kapsamında Nevşehir'e gelen yabancı öğrenciler, konuk oldukları ailelerin evinde Türk misafirperverliği ile tanışıyor.
BEHÇET ALKAN - "39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" kapsamında Nevşehir'e gelen yabancı öğrenciler, konuk oldukları ailelerin evinde Türk misafirperverliği ile tanışıyor.
Şenlik kapsamında kentte düzenlenen etkinliklere katılan konuk çocuklar, daha önceden belirlenen kardeş öğrencilerin evlerinde ağırlanıyor. "Çocuklar Geleceğimizdir" temasıyla düzenlenen program için 26 ülkeden gelen öğrenciler, organizasyon dahilindeki etkinliklerin ardından misafir oldukları ailelerle eve dönüyor. Birlikte gezi ve çeşitli aktiviteler düzenleyen misafir çocuk ve kardeş aileler, günü birlikte tamamlıyor.
Nevşehir Lütfü Pamukçu Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Berkay Topuz, Azerbaycan'dan gelen arkadaşı Eyüp Bayramof'u evinde konuk ediyor.
Topuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayramof ile bilgisayar oyunları ve satranç oynayarak zaman geçirdiklerini, ailesiyle yabancı bir öğrenciyi ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Misafiri ile birçok ortak noktaları bulunduğunu belirten Topuz, "Aynı oyunlardan hoşlanıyoruz, birlikte bol bol oyun oynayıp sohbet ediyoruz. O bana ülkesini anlatıyor, ben de babamlarla onu gezintiye çıkararak yaşadığımız çevreyi tanıtıyorum." dedi.
Azebaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinden gelen Eyüp Bayramof ise Türkiye'de çok güzel vakit geçirdiğini, ileride tekrar gelmek istediğini aktararak "Berkay ile birlikte oyunlar oynuyoruz. Yorulduğumuzda onun odasında uyuyoruz. Nevşehir'i çok sevdim. Burada alışveriş merkezine gittik ve Berkay'ın annesi bana hediye aldı. İleride Nevşehir'e tekrar gelmek istiyorum çünkü Nevşehir çok güzel bir yer." diye konuştu.
"Paylaşma ve misafirperverlik duygusunun gelişmesini sağlıyor"
Misafir ağırlamanın oğlu için çok iyi olacağını düşündüğünü ifade eden baba Hakan Topuz da Eyüp ile çok kısa sürede kaynaştıklarını, Azerbaycan'daki ailesiyle de telefonda görüşerek tanıştıklarını anlattı. Baba Topuz, şöyle devam etti:
"Her geçen gün birbirleriyle daha iyi iletişim kuruyorlar. Sanki sürekli aynı evde yaşıyorlarmış gibi beraber vakit geçiriyorlar. Evimize geldiği ilk gün ailesiyle telefonla görüşerek tanıştık. Bu program, çocuğumun paylaşma ve misafirperverlik duygusunun gelişmesini sağlıyor. Çocuğumun çok iyi ev sahipliği yaptığını gözlemliyorum. Misafirimiz de gayet rahat."
"Dünya çocukları ile çocuklarımız kaynaşıyor"
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünya çocuklarının kaynaşmasını sağladığına işaret eden anne Havva Topuz ise "Bu bayramı dünya çocuklarına hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımı sunuyorum. 23 Nisan Çocuk Bayramı sayesinde dünya çocukları ile çocuklarımız kaynaşıyor. Güzel duygular yaşıyoruz. Ne pişirmişsem yiyor, damak tadımız hemen hemen aynı olduğu için özellikle yemek konusunda sorun yaşamıyoruz." dedi.
"Türk yemeklerini çok beğeniyor"
Evlerinde Romanyalı konuklarını ağırlayan, Damat İbrahim Paşa Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi İdil Varol da en büyük zevklerinin arkadaşıyla boncuktan bilezik yapmak olduğunu anlattı. Varol, yabancı dilini geliştirerek Romanya'da arkadaşına misafir olmak istediğini dile getirdi.
Konuklarının Türk yemeklerini çok beğendiğini ifade eden anne Diler Varol, organizasyonu düzenleyen TRT'ye teşekkür etti. Dünya çocuklarının kaynaşması ve sevgiyle büyümelerinin dünya barışının gerçekleşmesini sağlayacağına inandığını vurgulayan Diler Varol, şunları söyledi:
"Maria'ya ev sahipliği yapmak çok güzel. Daha önce Polonya ve Bulgaristan'ı da ziyaret etmiş ama Türkiye'nin çok güzel bir yer olduğunu söylüyor. Özellikle yemek konusunda sorun yaşamıyoruz, Türk yemeklerini çok beğeniyor. Çocukların içinde çok büyük bir sevgi var, bu sevgi büyüdükçe bence dünya barışının gerçekleşmesi mümkün olacaktır. Bu tür aktivitelerin sürmesini istiyoruz."
Romanya'dan gelen Maria Mirela ise Türkiye'yi çok sevdiğine dikkati çekerek kardeş ailesiyle gezdiği Kapadokya'nın sıra dışı bir yer olduğunu ifade etti.
Mirela, Türk misafirperverliğine hayran kaldığını, çok iyi ilişkiler kurduğu Varol ailesini ziyaret etmek için Türkiye'ye tekrar geleceğini de kaydetti.
"39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği"ne katılmak üzere 26 ülkeden Nevşehir'e gelen çocuklar çeşitli etkinliklerin ardından 26 Nisan'da ülkelerine dönecek.