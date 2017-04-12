Dünya Çocukları Nevşehir'de Buluşacak
TRT tarafından organize edilen, Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi’nin yanı sıra resmi-özel kuruluşların işbirliği ile 18-24 Nisan tarihleri arasında Nevşehir’de gerçekleştirilecek 39. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, 30’u aşkın ülkeden 450’ye yakın çocuğu bir araya getirecek.
TRT tarafından organize edilen, Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi'nin yanı sıra resmi-özel kuruluşların işbirliği ile 18-24 Nisan tarihleri arasında Nevşehir'de gerçekleştirilecek 39. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, 30'u aşkın ülkeden 450'ye yakın çocuğu bir araya getirecek.
Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver yaptığı açıklamada, Kapadokya bölgesinin merkezi konumundaki Nevşehir'in yurt içi ve yurt dışına daha etkin bir şekilde tanıtımı için önem verdikleri TRT 39. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği hazırlıklarının tamamlandığını belirtti.
18 Nisan ile 26 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan şenliğe, 30 u aşkın ülkeden 9-13 yaş aralığında ortalama 14-16 çocuk ve 2 mihmandardan oluşacak grupların katılacağını belirten Ünver, yurt dışından gelen çocuklar için kendi yaşıtları ile "Kardeş Çocuklar" tarafından misafir edilme imkanı da sunulduğunu ifade etti.
Dünya çocuklarının 1 hafta süre ile Türk arkadaşları ile yakın dostluk ilişkilerini kuracaklarına inandıklarını dile getiren Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, TRT'nin öncülüğündeki şenliğin başarılı bir şekilde geçeceğini kaydetti.
Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen çocuklar, UNESCO'nun hem doğal ve hem de kültür varlığı olarak kabul ettiği dünyanın 22 eşsiz merkezinden biri olarak kabul ettiği Kapadokya'nın tarihi ve turistik mekanları ziyaret etme imkanı bulacaklar. Çocukların hem eğlenmesi hem de farklı kültürlerden yaşıtlarıyla bir araya gelmesini sağlayacak olan şenlik kapsamında onlarca farklı etkinlik düzenlenecek.
TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında hazırlanan program 18 Nisan'da Avanos Güray Müzesi gezisi ile başlayacak. 19 Nisan Çarşamba günü dünya çocukları, Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver tarafından kabul edilecekler. Burada çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilecek. Burada da çocuklar için bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek. Dünyanın dört bir yanından gelen çocuklar şenliğin açılış yürüyüşü de Nevşehir'de gerçekleştirecekler ve burada halka açık olarak sanatçı Yusuf Güney bir konser verecek.
20 Nisan Perşembe günü de Ürgüp Cumhuriyet Meydanında bir araya gelecek çocuklar, kendi ülkelerinin halk oyunlarını Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'nda sergileme imkanı bulacaklar.
21 Nisan Cuma günü Ankara'da ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrinin bulunduğu Ankara'daki Anıtkabir'i ziyaret edecek dünya çocukları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ve TRT Genel Müdürü Şenol Göka tarafından kabul edilecekler.
24 Nisan'da Avanos Cumhuriyet Meydanında düzenlenecek etkinlikte dünya çocukları, kendi ülkelerinin halk danslarını sergileyecekler.
39. Uluslararası TRT Çocuk Şenliği, 25 Nisan'da Göreme beldesindeki şenlik yürüyüşü ve sanatçı Emre Aydın'ın halka açık vereceği konser ile sona erecek. - NEVŞEHİR