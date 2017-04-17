Dünya Çocukları Karşıyaka'da Buluşacak
Karşıyaka Belediyesi tarafından bu yıl 25’inci kez düzenlenen Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği, 18-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.
Karşıyaka Belediyesi tarafından bu yıl 25'inci kez düzenlenen Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği, 18-24 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. 9 ülkeden 230 yabancı çocuk ile Kuzeyin Uşakları Halk Dansları Topluluğu, şenlik boyunca muhteşem gösteriler sunacak, onlarca renkli etkinliğe imza atılacak.
Bayram coşkusu
TRT'den sonra Türkiye'nin en uzun soluklu çocuk şenliği olma özelliğine sahip 'Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği' için bu yıl; Arnavutluk, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Romanya, Slovakya ve Ukrayna'dan 230 çocuk 18 Nisan'da Karşıyaka'ya gelecek. Organizasyonun en renkli gruplarından biri de Ankara'dan katılacak 26 kişilik Kuzeyin Uşakları Halk Dansları Topluluğu olacak. Dünya çocukları; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hafta boyunca coşkuyla kutlayacak.
Kortejle başlıyor
Etkinlikler 19 Nisan Çarşamba saat 17.30'da Karşıyaka Çarşı'da, tüm grupların yöresel kıyafetleriyle katılacağı kortej ile başlayacak. Ardından Ahmet Piriştina Rekreasyon Alanı'nda (Karşıyaka İZBAN İstasyonu yanı) açılış töreni yapılacak. Konuk çocukların yanı sıra Karşıyaka Belediyesi Smyrna Koreografi Topluluğu ve Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da gösterileriyle izleyenlere görsel şölen sunacak.
Muhteşem final
Şenlik boyunca ilçenin farklı noktalarında birbirinden renkli gösteriler sergilenecek. Çocuklar için geziler de düzenlenecek. Etkinlikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleşecek final gösterileri ile son bulacak. Misafir çocuklar 24 Nisan'da Karşıyaka'dan ayrılacak.
Çeyrek asırlık şenlik
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Ulu Önderimiz Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, bu yıl çeyrek asra ulaşan şenliğimizde, yine büyük coşkuyla kutlayacağız. Dünya çocuklarını bir kez daha barış, dostluk ve sevgide buluşturacağız. Herkesi etkinliklerimize, bu büyük coşkuya ortak olmaya bekliyoruz" dedi. - İZMİR