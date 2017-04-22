Dünya Çocukları, Esenler'de "Barış Ekmeği" Pişirdi
- Dünya çocukları, Esenler'de "barış ekmeği" pişirdi Çocuklar, pişirdikleri barış ekmeğiyle dünyaya barış mesajı verdiİSTANBUL - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 8'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'nde dünyanın dört bir yanından...
- Dünya çocukları, Esenler'de "barış ekmeği" pişirdi
Çocuklar, pişirdikleri barış ekmeğiyle dünyaya barış mesajı verdi
İSTANBUL - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 8'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'nde dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelen çocuklar "Barış Ekmeği" pişirdi. Pişirilen ekmek ise dünya liderlerine gönderilmek üzere hazırlandı.
Esenler Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl 8'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Barış Ekmeği Festivali'nde dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelen çocuklar "Barış Ekmeği" pişirdi. Esenler Dörtyol Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Esenler Kaymakamı Hulusi Şahin, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Afganistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Filistin, Kolombiya, Kosova, Sudan ve Suriye'den gelen yaklaşık 100 çocuk ile Türk çocuklar katıldı. Etkinlik Barış Ekmeği Festivali'nin tanıtıldığı ve 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi yaşananların unutulmaması için bir çocuğun ağzından seslendirilen sinevizyon gösterisiyle başladı. Ardından dünyanın bir çok ülkesinden gelen çocukların gösterileri ve Türkçe söyledikleri "Barış şarkısı" vatandaşların beğenisini kazandı. Ayrıca alanda çocukların hayallerindeki barışı resmettiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve beyaz güvercinlerin bulunduğu resim de katılımcılara gösterildi.
Dünya üzerinde barışın hakim olması için ülkelerinden getirdikleri unlarla ekmek pişirmek için kolları sıvayan çocuklar sevgi ve kardeşlik mayası katarak "Barış Ekmeği"ni Başkan Göksu ile birlikte pişirdi. Ardından alana kurulan fırında pişirilen ekmek dünya ülkelerinin liderlerine gönderilmek üzere dilimlenerek paketlere yerleştirildi. Birleşmiş Milletler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yetkililerine, ABD Başkanı Donald Trump'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve dünya üzerindeki bir çok lidere gönderilecek olan ekmekler Başkan Göksu ve çocuklar tarafından hazırlandı. Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan savaşların son bulması ve tüm dünyada barışın hakim olması temennisinde bulunan çocuklar farklı renkleri, gelenekleri, görenekleri ve dilleriyle birliktelik mesajları verdi.
"Bekliyoruz ki anneler çocuklarının başında gözyaşı dökmesin"
Çocukların barışın hakim olduğu bir dünyada huzur içinde yaşayabilmesi için herkese görevler düştüğünü dile getiren Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Bundan 7 yıl önce Barış Ekmeği Festivali'ni yapalım diye düşündüğümüzde bir hayal ile yola çıkmıştık. Bekliyoruz ki dünyanın hiçbir köşesinden çocukların üzerine kimyasal bombalar atılarak zehirli gazlar altında inim inim inletildiği dünyayı duymayalım. Bekliyoruz ki anneler çocuklarının başında gözyaşı dökmesin. Belki insanların emek verdiği ekmeğiyle beraber bu çocukların duygusunu birleştirirsek bütün insanlığa şu şarkıyı söyletebiliriz. Gelin barış olalım, gelin huzur içinde olalım diyip barışı konuşalım istedik" ifadelerini kullandı.
"Arkadaşlarla birlikte, şiirlerle, şarkılarla söylemeye geldik"
Farklı ülkelerden gelen çocuklarla tanışmanın ve arkadaş olmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden Kosova'dan gelen Emre Gashı, "23 Nisan'ı Kosova'da kutluyoruz ama bizde milli bayram side çocuk bayramı biz Türkiye'ye bir program hazırlayarak getirdik. Arkadaşlarla birlikte, şiirlerle, şarkılarla söylemeye geldik" diye konuştu.
"Erdoğan reisimize çok teşekkür ediyorum sağ olsun"
Azerbaycan'dan gelen ve Türkiye'deki etkinliklere katıldığı için çok mutlu olduğunu belirten İbrahim Hasanov, "Erdoğan reisimize çok teşekkür ediyorum sağ olsun, var olsun ki bizi buraya çağırdı. Şimdi biz çörek yapacağız ben Karabağ'ımı da özledim. İstiyorum Karabağ'ımızı alıp orada mutlu mesut yaşayalım. İnşallah da Türkiye'nin üzerindeki bulutların hepsi gitsin, mutlu mesut yaşasın" dedi.
(HK-HB-