Dünya çocukları buluşuyor;

Kardeşliğin temeli Kocaeli'de atılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği, Eğitim ve Eğlence Fuarı, bu yıl 21-23 Nisan tarihleri arasında 41 ülkeden bin çocuğun katılımıyla gerçekleştirilecek. Şenlik Büyükşehir Uluslararası Fuar Merkezi'nde 21-23 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Dünya çocuklarının ülkemiz çocuklarıyla kardeşliğin en güzel örneklerini sergilediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği, Eğitim ve Eğlence Fuarı'nda bu yıl ''Bilim ve Çocuk'' temasıyla çok zengin bir içerik yine çocuklarımızı bekliyor.

DÜNYA ÇOCUKLARIYLA KARDEŞ OLACAKLAR

Büyükşehir Uluslararası Fuar Merkezi, bu yıl yapılacak şenlik için komple elden geçirildi. Çocukların ve ailelerin festivalde güzel vakit geçirmeleri ve çocuklarıyla gönüllerince eğlenmeleri için her şey en ince ayrıntılarına kadar düşünüldü. Dünya çocukları ve Kocaeli'ndeki kardeşleri festival boyunca hem kardeşliğin en güzel paylaşımlarını yaşayacak, hem de kendileri için hazırlanan gösteriler, atölyeler etkinlik alanlarında şenliğin tadına varacak.

TÜRKİYE BEYİN OLİMPİYATLARI

Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki şenliğin en önemli organizasyonlarından biri olan ve bu yıl ilk kez düzenlenecek Türkiye Beyin Olimpiyatları oluşturuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk Beyin Takımı ve Dünya Zeka Oyunları Federasyonu Türkiye Temsilciliği tarafından organize edilen Türkiye Beyin Olimpiyatları'nda Türkiye'nin dâhileri yarışacak.

DAHİYSEN DAHİL OL!

Türkiye Beyin Olimpiyatları kapsamında 81 ilden 83 ayrı Bilim ve Sanat Merkezi(BİLSEM), festivalde yer alacak. Türkiye Beyin Olimpiyatları'na 6-14 yaş grubu çocuklar katılabilecek. Takımlar üçerli gruplar halinde yarışacak. Yarışmada birinciye 9 bin TL, ikinci 6 bin TL, üçüncüye 3 bin TL para ödülü verilecek.

BİLİMİN BAŞKENTİ KOCAELİ

Kocaeli'yi bilimin başkenti yapma hedefiyle 'Her Öğrenciye Bir Bilgisayar', 'Bilim ve Teknoloji Kulübü', 'Kocaeli Bilim Merkezi' projeleriyle teknoloji ve bilim odaklı çalışmalara imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alanda altyapıya yaptığı yatırımı bu yıl Çocuk ve Bilim Festivali'ne de taşıdı. Geçen yılki etkinliği Kocaeli Bilim Merkezi'nde yine bilim ağırlıklı olarak düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan güzel bildirimler almış, Kocaeli'nin bu işe ne kadar hazır olduğunu kamuoyuna ispatlamıştı.

DOLU DOLU BİR PROGRAM

23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği, Eğitim ve Eğlence Fuarı kapsamında 17 Nisan Pazartesi gününden itibaren dünya çocukları şehrimize gelmeye başlayacak. 19 Nisan Çarşamba günü grup liderleriyle tanışma yemeğinde bir araya gelinecek. 20 Nisan Perşembe günü ilk olarak Kocaeli Valiliği'ni ziyaret edecek dünya çocukları, ardından Yürüyüş Yolu boyunca devam eden ve artık geleneksel hale gelen kortej yürüyüşüyle Büyükşehir'in önüne gelecek. Burada Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun katılımıyla ''hoş geldiniz'' karşılaması ve hediyeleşme gerçekleşecek.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Her yıl olduğu gibi bu yılda şenliğin sosyal ayağı unutulmadı. Büyükşehir önündeki büyük buluşmanın ardından dünya çocuklarının bir bölümü 41 Burda, Symbol ve Outlet gibi AVM'lerde yerel kıyafetlerle ülkelerinin oyunlarını sergileyecek. Dünya çocukları ayrıca sağlık kuruluşlarında tedavi oldukları için şenliğe katılamayan yaşıtlarına moral ziyaretinde bulunacak.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN KULÜBE BOYAYACAKLAR

Dünya çocukları, bu yıl Kocaelili kardeşleriyle bir ilke daha imza atacak. Çocuklar, sokak hayvanları için hazırlanan 40 adet kulübeyi kendi elleriyle boyayacak. Dünya çocukları tarafından boyanan bu kulübeler, 22 Nisan Cumartesi günü Sekapark'ta yapılacak geleneksel festival pikniği sırasında Seka Kültür Alanı'ndaki sokak hayvanlarının yaralanması için belirlenen noktalara konulacak.

RAFADAN TAYFA GÖSTERİSİ

23 Nisan Pazar günü ise Festival Galası ve Beyin Olimpiyatları'nın ödül töreni düzenlenecek. Uluslararası Fuar Merkezi'nde saat 17.00'de başlayacak gala gösterisinde 41 ülkeden gelene dünya çocukları kendi ülkelerinin oyunlarını sergileyecek. Ardından ise TRT1'de yayınlanan ve çocukların ilgiyle takip ettiği Rafadan Tayfa gösterisi, çocuklar ve aileleri tarafından keyifle izlenecek

67 FARKLI ATÖLYE VE ETKİNLİK

Festival kapsamında eğlenceli atölyeler, bilim atölyeleri ve kağıt müzesi atölyeleri olmak üzere birçok atölye çalışması çocuklarımızı bekliyor. Büyük sahnemizde ulusal çaplı etkinliklerimizle küçük sahnemizde yine bilimsel şovlar ve eğlenceli gösteriler çocukları hem eğlendirecek, hem de bilime özendirecek. Festival kapsamında 30 eğlenceli atölye, 22 bilim atölyesi, 9 farklı sergi ve 6 kağıt atölyesi, çocuklarımızı ve ailelerini ağırlayacak.

EĞLENCELİ ATÖLYELER

Eğlenceli atölye stantlarında Bilgi Evleri, KO-MEK'in Takı Tasarımı, Yüz Boyama, Kum Boyama ve Objelerin Dili, Veteriner Şube Müdürlüğü, Kağıtspor'un Geleneksel Matrak Sporu, Geleneksel Okçuluk Sporu, Eğlenceli Atletizm Sporu ve İzcilik Sporu, Antikkapı Restoran-Minik Şefler, İtfaiye ve İZAYDAŞ, Emsa Oyuncak Hastanesi–KOÜ Teddy Bear, Balon Kukla, Cam Boncuk Ve Cam Üfleme, Faruk Yalçın Darıca Hayvanat Bahçesi Ve Botanik Parkı, Yap Yap Oyna, İpli Kukla, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü-112 Acil Ambulans-UMKE, Pony Club, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Beyaz Kalpler, Uçurtma Dünyası, TEMA, Kızılay, Türk Hava Kurumu, Park Bahçeler Ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı yer alacak.

ÇOCUKLAR SOKAK OYUNLARINI ÖĞRENECEK

Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kurulacak ''Sokak Oyunları'' standı da bu yıl çok ilgi çekecek. Sokak Oyunları; seksekten beştaşa, ip atlamadan dokuztaşa kadar unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarımız eğitmenler tarafından özel bir alanda uygulamalı bir şekilde oynatarak öğretilecektir. Mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, tombik, kaleli yakan top oyunları oynatılacak.

AŞIK OYUNLARI VE MANGALA

Etnospor standında ise geleneksel sporlarımızın tanıtımı yapılacak. Aşık oyunları, mangala uygulamalı olarak çocuklara öğretilecek. Böylelikle ata sporlarımıza çocuklarımızın ilgisinin artması bekleniyor.

SERGİ ALANLARI DOLUP TAŞACAK

Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki 9. Kocaeli Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali'nde Bilim Merkezi Sergi Alanı'nda 22 farklı bilim düzeneğiyle sergi ve uygulamalar, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin sergi alanında alternatif araçlar, RENKO'nun sergi alanında tasarlanan 8 farklı düzenekle atölye, SERTEK'in sergi alanında sanal gözlük ve tablet uygulaması ve uzay topu, SAN-LAB İş Makineleri Simülatörü sergi alanında 3 simro ve 3 bekoloder simülatör, Cross Medya sergi alanında Sanal Gerçeklik ile Dinazor ve Hazarfen Ahmet Çelebi simülasyonu, KO-MEK Geçmişin İzleri sergi alanında geleneksel kıyafetler sergilenecek ve geleneksel çocuk oyunları, Planeteryum sergi alanında ise gökyüzünü kubbe içinde modelleyerek film şeklinde gösterimi yapılacak.

KÜÇÜK SAHNE DE YÜZLERCE ETKİNLİK

Fuar alanındaki Küçük Sahne'de her yıl olduğu gibi çok sayıda etkinlik gün boyunca çocuklarımızı ve ailelerini bekliyor. Küçük Sahne'de Kocaeli Bilim Merkezi; köpük show, basınç deneyi, statik elektrik deneyi, bulut oluşumu, kurubuz tepkimesi, duman halkaları, İzmit Bilim Ve Sanat Merkezi; bilim içerikli sahne gösterileri, Kağıtspor; karate, jimnastik, görme engelli judo sahne gösterileri, KO-MEK ile Spor Saati; aerobik, plates gibi spor etkinlikleri, Milli Eğitim Okul Gösterileri; ilk ve orta dereceli okulların konser, tiyatro, halk oyunları gibi gösterileri, Rıdvan Pars İpli Kukla Gösterisi, Hakan Arısoy Kukla Gösterileri, Balon Kukla, Kartepe Belediyesi Çocuk Boru Trampet Takımı ve Kartepe Belediyesi Mehter Takımı ve daha birçok sürpriz etkinlik yer alacak.

ÇOCUKLAR BİLİME VE EĞLENCEYE DOYUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliği, Eğitim ve Eğlence Festivali'nde katılan dünya çocuklarıyla Kocaelili çocuklar, 3 gün boyunca bilime ve eğlenceye doyuyor. Geçen yıl ''Bilim ve Çocuk'' temasıyla Sekapark'taki Kocaeli Bilim Merkezi'nde düzenlenen festivale katılan çocuklar; onlarca etkinlik atölyesinin yanı sıra bilim stantlarını ilgiyle dolaşmıştı.

DÜNYA ÇOCUKLARINA ANNELİK YAPACAKLAR

Dünya çocukları her yıl olduğu gibi yine Kocaeli'de belirlenen okullardaki yaşıtlarının evlerinde kalacak. Kocaelili aileler, dünya çocuklarına annelik, babalık yapacak. Onlara dolmadan keşkeğe, mancarlı pideden kebaba kadar Türk yemeklerini ve kültürümüzü öğretecek. Ayrılık vakti geldiğinde ise yine gözyaşları sel gibi akacak.

BİR YIL NE ÇABUK GEÇTİ

Geçen yıl yapılan festivalin son gününde kapılar kapanırken, dünya çocukları ve Kocaelili çocukları 2017 yılında düzenlenecek festivalin hayalini kurmaya başlamıştı. İşte aradan bir yıl geçti ve bu yılki festivale sayılı günler kaldı. Dünya çocukları ve Kocaelili çocuklar, bu yıl da dostluğun, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin en güzel örneklerini sergileyecek, yıllarca bitmeyecek bir dostluğun ilk adımlarını atacak.

