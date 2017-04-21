Dünya Çocukları Ataşehir'de Buluşuyor
Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Almanya, Kırgızistan, Kazakistan, Kabartay, Kosova, Arnavutluk, Azerbaycan, Rusya, Gürcistan ve Türkiye’den dünya çocuklarının katılacağı 23 Nisan Çocuk Festivali Watergarden İstanbul’da Pazar günü gerçekleşecek.
Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Almanya, Kırgızistan, Kazakistan, Kabartay, Kosova, Arnavutluk, Azerbaycan, Rusya, Gürcistan ve Türkiye'den dünya çocuklarının katılacağı 23 Nisan Çocuk Festivali Watergarden İstanbul'da Pazar günü gerçekleşecek.Etkinlikde dünya çocukları 10.Yıl Marşı eşliğinde gerçekleşecek havuz şovuna tanıklık edecek.
Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ve 8 ülkeden çocukların katılacağı 7. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali bu sene Watergarden'da düzenlenecek. Pazar günü saat 14.30'ta başlayacak olan etkinlikte çocuklar 10. Yıl Marşı ile hareketlenecek havuz şov ile havuz etrafında yürüyüş yapacak ve kurulacak sahnede dans gösterileri sergileyecekler. Dans gösterisinin ardından saat 20.00 itibarı ile başlayacak Ateş Poi gösterisi çocukların bayramına renk ve heyecan katacak.
22 Nisan Cumartesi günü için de çocukları ağırlayacak olan yeme,içme ve eğlence merkezinde Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilecek iki yabancı ülke ve Türkiye folklor ekipleri performans sergileyecekler. Folklor gösterisinin ardından Gülhan Yaman ve orkestrası sahne alarak çocukların coşkularına eşlik edecek. - İSTANBUL