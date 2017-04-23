Dünya Çocukları, 23 Nisan'ı Nevşehir'de Kutladı
NEVŞEHİR'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, TRT Uluslararası 39. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılan 26 ülke çocuklarının gösterileriyle coşkuyla kutlandı.
NEVŞEHİR'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, TRT Uluslararası 39. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılan 26 ülke çocuklarının gösterileriyle coşkuyla kutlandı.
Elverişsiz hava şartları nedeniyle Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Adnan Tosun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yusuf Ziyaddin Cavlak, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer'in yanı sıra okul müdürleri, öğretmenler, bazı kurum ve kuruluşların müdür ile yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Kutlama, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'in, temsili Vali, İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü olan çocuklarla birlikte, törene katılan çocukların ve vatandaşların bayramını kutlamaları ile başladı.
Kutlamalarda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açıldığı tarih olan 23 Nisan 1920'nin taşıdığı önemin bir öğrenci tarafından dile getirilmesinin ardından çeşitli okul öğrencileri, şiirler okudular. Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin Nevşehir yöresi halk oyunları gösterisinin ardından, Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda (JAKEM) devriye, bomba ve uyuşturucu arama, narkotik ve tütün aramalarında eğitimli hale getirilen köpeklerin gösterisi ilgiyle izlendi. Daha sonra, İncekaralar İlkokulu öğrencileri, mendil kapma ve balon patlatma oyunlarını oynadı. Rusya Federasyonu Yakutistan Saha Cumhuriyeti, Moldova Gökoğuz Otonom Bölgesi ve Azerbaycan'dan gelen çocukların, kendilerine özgü halk oyunları gösterisi, kutlamalara katılan protokol mensupları, vatandaşlar ve çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Kutlamalarda daha sonra mendil kapma ve balon patlatma oyunlarında dereceye giren çocuklara Vali İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Hasan Ünver madalyalarını verdi. - Nevşehir