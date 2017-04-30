Dünya Birincilerinden Kuran-ı Kerim Tilaveti

Dünya Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma birincileri Bünyamin Topçuoğlu, Ferruh Muştuer ve Mustafa Kızılcaoğlu, Bursalılara Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu.



Osmangazi Müftülüğü tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim tilaveti, ikindi namazından sonra yoğun katılımla Şehreküstü Cami'nde gerçekleştirildi. Düzenlenen programa Dünya birincileri İstanbul Fatih Cami İmamı Bünyamin Topçuoğlu, İstanbul Eminönü Yeni Cami İmamı Ferruh Muştuer, İstanbul İSTOÇ Cami İmamı Mustafa Kızılcaoğlu ile birçok vatandaş katıldı. Yapılan programda okunan Kuran-ı Kerim sırasında bazı vatandaşların gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Gerçekleştirilen program dualar ile son buldu. - BURSA