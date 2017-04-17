Dünya Basını Referandumu Böyle Gördü

16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Referandumu, tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Alman Bild Gazetesi internet sayfasından canlı yayın yaptı. Birçok haber sitesi referandum haberini manşetinde tuttu, kısa aralıklarla oy sayımını takip edip gelişmeleri okuyucularına aktardı.



SPİEGELONLİNE: Türkiye'de kıl payı bir sonuç çıktığına işaret eden Spigelonline, "Önce 'Evet kampı' açık ara öndeydi. Neredeyse bütün oylar sayıldı. Anayasa değişikliğine karşı çıkanlar arayı kapadı" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zafer ilan ettiğine işaret eden haber sitesi, "Ancak muhalefet şüpheli" yorumunda bulundu.



BİLD: Evet oylarının az farkla önde gittiğini belirten Bild gazetesi, nihai seçim sonuçlarını beklemeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini galip ilan ettiğine işaret ederek rakamlar konusunda kuşku olduğunu belirtti.



WASHİNGTON POST: Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetkilerini arttıran referandum dan zaferle çıktığını, ancak muhalefet partilerinin sonuca itiraz ettiğine dikkati çekti.



CNN INTERNATİONAL: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine geniş yetkiler veren anayasa değişikliği referandum unda 'dar bir zafer' kazandığını belirten medya kuruluşu, muhalefetin usulsüzlüklere itiraz ettiğini bildirdi.



BBC : İngiliz yayın kuruluşu, kısmi resmi sonuçlara göre seçmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geniş kapsamlı yeni cumhurbaşkanlığı yetkilerine dair çağrısını desteklediğini belirtti. BBC, "Bir 'Evet' oyu Erdoğan'ın 2029 yılına kadar görevde kalabileceği anlamına gelebilir" yorumunu yaptı.



TİMES: İngiliz gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefetin yeniden oy sayımı çağrıları arasında galibiyet ilan ettiğini yazdı. Times, ana muhalefet partisinin oyların yüzde 60'ına yakınının yeniden sayılması çağrısı yaptığını da belirtti.