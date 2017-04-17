Dünya Basını Halk Oylamasına Yoğun İlgi Gösterdi
Türkiye'de 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması Rusya, Ukrayna, ile Kafkasya ve Orta Asya basınında geniş yer buldu.
Türkiye'de 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması Rusya, Ukrayna, ile Kafkasya ve Orta Asya basınında geniş yer buldu.
Rus haber ajansları dün, oy verme işleminin başlamasıyla halk oylamasını duyurmaya başladı. Sandıkların açılmasının ardından gelişmeleri anında paylaşan Rus ajansları, sonuçlar netleştikten sonra da çeşitli değerlendirmeleri yayınladı.
Haber kanalları ve internet siteleri de halk oylamasını günün sıcak gelişmesi olarak duyurdu.
-"Türk halkı anayasa değişikliğini destekledi"
Kommersant gazetesi, "Türk halkı anayasa değişikliğini destekledi" başlığıyla yayımladığı haberinde, "AA'nın verilerine göre, Türkiye'de halkın %51,20'si referandum da evet oyu kullandı, %48,80 ise hayır."ifadelerini kullanıldı.
İzvestiya gazetesinin "Erdoğan'ın tarihi devrimi" başlığıyla yayınladığı haberde, halk oylamasının sonuçlarına ilişkin detaylar ve anayasanın değiştirilecek maddelerine ilişkin detaylı bilgi verildi.
Rossiya-24 kanalı ve Life New gibi haber kanalları, bültenlerinde halk oylamasına ilişkin çok sayıda haber yayınladı.
TASS ajansı, "Türkiye'deki referandum da başkanlık sistemini destekleyenler kazandı" başlığıyla halk oylamasının sonucunu ve açıklamaların yer aldığı geniş bir haber yayımladı.
-Ukrayna
Segodnya gazetesi, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sonucunu okuyucularına aktardıktan sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gece, idam cezasıyla ilgili sözlerini de paylaştı.
Erdoğan'ın Huber Köşkü önünde vatandaşlara yönelik hitabını aktaran gazete ayrıca Ukrayna'nın eski Ankara Büyükelçisi Sergey Korsunski'nin "Tanışın-Yeni Türkiye" başlıklı makalesine yer verdi. Korsunski, anayasa halk oylamasının Türkiye'nin geleceği için küçümsenemeyeceğini vurgulayarak, Ukrayna'nın da demokratik, müreffeh ve istikrarlı bir Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu ifade etti.
Kyivpost gazetesi de Erdoğan'ın referandum sonrası güç kazandığını aktardı. Gazete, Erdoğan'ın halk oylaması sonucu İstanbul konuşmasındaki "Tarihin en önemli reformunu yürürlüğe geçiriyoruz" sözlerine yer verdi. ?
-Azerbaycan
Yeni Müsavat gazetesi, birinci sayfadan duyurduğu "Türkiye tarihi seçimini yaptı" başlıklı haberinde anayasada yapılacak değişikliklerle ilgili bilgi verdi ve liderlerin oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamaları haberleştirdi.
Gazetenin internet sitesinde "Türkiye'de 'Evet' kazandı, kardeş ülke yeni döneme girdi" başlıklı haberde ise seçmenlerin yüzde 51,3'ünün değişiklikleri desteklediği belirtildi.
Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC), sonuçların açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanları İlham Aliyev ve Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesini ve Aliyevin kutlama mesajını manşete taşıdı.
-Kırgızistan halk oylamasını AA'dan takip etti
Kırgızistan haber ajansları, halk oylamasını Anadolu Ajansı'ndan (AA) takip ederek duyurdu.
Halk oylamasını AA'nın paylaştığı rakamları kullanarak okuyucularına sunan Akipress haber ajansı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'in açıklamalarına yer verdi. Akipress, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "zafer konuşması" yaptığını belirterek, konuşmadan bölümler aktardı.
Zanoza haber ajansı da AA haberlerini kaynak göstererek, halk oylamasını "başkanlık yandaşlarının" kazandığını duyurdu. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idamın geri getirileceği konusundaki açıklamalarına dikkat çekildi.
-Kazakistan
Zakon.kz sitesinin "Türk halkı anayasa değişikliği için oy kullandı" başlıklı haberinde, "evet" ve "hayır" oyları arasındaki farkın az olduğu vurgulandı.
Türkiye'de erken seçim olabileceği ihtimalini ileri süren kazinform ajansı, yüzde 86,5 katılım oranının ülke tarihindeki en yüksek rakam olduğuna dikkati çekti. Anayasada yapılacak değişikliklere yer veren kazinform, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya gibi büyük şehirlerde "hayır" oyunun daha fazla çıktığını yazdı.
-Gürcistan
Sonuçları AA'dan takip eden Gürcistan basını da Paskalya bayramı dolayısıyla resmi tatil olmasına rağmen halk oylamasına yoğun ilgi gösterdi.
Gürcistan devlet televizyonu "TV1", "Türkiye'de tarihi referandum " başlıklı haberinde Türk halkının çoğunluğunun anayasa değişikliğini desteklediğini aktardı.
"İnterpressnews" haber ajansı, halk oylamasında "evet" oylarının yüzde 51,4 oranıyla önde olduğunu fakat Cumhuriyet Halk Partisinin sonuçları kabul etmediğini yazdı.
Gürcistan'ın en popüler televizyon kanallarından Rustavi 2, gelişmeleri "Türkiye'nin iktidar partisi halk oylamasında kazanmayı kutluyor" başlığıyla sundu.
Özbekistan
Kun.uz haber sitesi, "Türkiye'deki halk oylaması: "Sonuçlar ve beklenen değişimler" başlığıyla duyurdu. Halk oylamasının değişim taraftarlarının zaferiyle sonuçlandığını yazan kun.az, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verdi.
Özbekçe yayın yapan sof.uz sitesi de, AA'yı kaynak göstererek yayınladığı haberde, oy kullananların yüzde 51'inden fazlasının anayasa değişikliğine "evet" dediğini yazdı.
Daryo.uz haber sitesi de "Türkiye'deki halk oylamasında anayasayı değiştirme taraftarları kazandı" başlığı ile duyurduğu haberde, halk oylamasında oy kullananların yüzde 51,2'sinin "evet" dediği belirtildi.