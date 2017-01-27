Dünya Bankasından Yemen'e Hibe

Dünya Bankasının Yemen'e, ülkedeki acil projeler için 450 milyon dolarlık hibe tahsis ettiği bildirildi.



Yemen resmi haber ajansı SANA'da yer alan haberde, Yemen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhammed es-Sadi ile Dünya Bankası Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Hafız Ganim'in, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldiği belirtildi.



Görüşmede, bankanın Yemen'deki acil programları için tahsis ettiği 450 milyon dolarlık hibenin, ülkenin 22 iline adil biçimde dağıtılması yönteminin ele alındığı kaydedilen haberde, hükümetin dağıtım işlemini, projeleri yöneten komiteler aracılığıyla gözetlemesi konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi.



Haberde, yetkililerin, Yemen ile Dünya Bankası arasında ileriye dönük iş birliği ile Dünya Bankasının ülkenin yeniden imarı sürecinde bulunacağı katkıları görüştüğü de kaydedildi.