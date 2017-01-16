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Dünya Bankasından Azerbaycan'a Tanap İçin Kredi
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Dünya Bankasından Azerbaycan'a Tanap İçin Kredi

Dünya Bankası, Azerbaycan'a TANAP için kullanılacak 400 milyon dolarlık kredi verdi.

Dünya Bankasından Azerbaycan'a Tanap İçin Kredi

Dünya Bankası, Azerbaycan'a TANAP için kullanılacak 400 milyon dolarlık kredi verdi.

Kaynak: Dunya.com

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