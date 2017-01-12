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Dünya Bankası Türkiye İçin Büyüme Beklentilerini Düşürdü
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Dünya Bankası Türkiye İçin Büyüme Beklentilerini Düşürdü

Dünya Bankası, Türkiye'nin 2016, 2017 ve 2018 yılına ilişkin büyüme beklentilerini aşağı yönde düzenledi.

Dünya Bankası Türkiye İçin Büyüme Beklentilerini Düşürdü

Dünya Bankası, Türkiye'nin 2016, 2017 ve 2018 yılına ilişkin büyüme beklentilerini aşağı yönde düzenledi.

Dünya Bankası'nın, "Küresel Ekonomik Beklentiler" raporunun Ocak 2017 sayısında, Türkiye'nin;

2016 yılında yüzde 2.5,

2017 yılında yüzde 3.0,

2018 yılında yüzde 3.5,

2019 yılında yüzde 3.7,

büyüyeceği tahmininde bulunuldu.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ BU YIL İÇİN 0.5 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ

Kuruluş bu öngörüler ile büyüme beklentilerini geçen Haziran ayındaki verilere göre, 2016 için 1.0 puan, bu yıl için 0.5 puan ve 2018 yılına ilişkin de 0.1 puan aşağıya çekmiş oldu.

Dünya Bankası'nın Haziran raporunda, Türkiye'ye büyüme beklentileri, 2016 ve 2017 için yüzde 3.5 ve 2018 için yüzde 3.6 olarak belirlenmişti.

"DARBE GİRİŞİMİ EKONOMİK AKTİVİTELERİ DARALTTI"

"Türkiye'de ekonomik aktiviteler 2016'nın üçüncü çeyreğinde, başarısız darbe girişiminin ticari koşulları kötüleştirmesiyle 2009'dan bu yana ilk kez daraldı" denilen raporda, darbe girişiminin ardından yaşanan "keskin daralma"nın kademeli olarak geçmesi beklendiği vurgulandı ve şu değerlendirme yapıldı:

"Fakat geleceğe ilişkin belirsizlik yüksek ve görünüme yönelik riskler aşağı yönlü. Ülkedeki gerilimler, gerekli reformların hayata geçirilmesini geciktirir ve yatırımları önlerse, uzun vadeli büyüme beklentileri olumsuz etkilenebilir. Ekonomik görünüme yönelik riskler, siyasi belirsizlik ve finansal piyasalardaki volatilitenin etkisiyle geçen Haziran ayına göre yükseldi."

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