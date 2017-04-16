Dünya Bankası'ndan Özbekistan'a Yükseköğretim Kredisi

Özbekistan hükümeti ve Dünya Bankası arasında ülke yükseköğretim sistemini modernize etme projesinin kredilenmesi hususunda ilgili anlaşma imzalandı.



Proje dönemi 2017-2022 yıllarını kapsayacak. Proje çerçevesinde yükseköğretim yönetiminde bilgi teknolojilerinin ve sistemlerinin yaygın uygulanması, bazı yükseköğretim kurumlarında fen laboratuvarlarının modernizasyonu gerçekleştirilecek. Ayrıca, anlaşmaya göre, milli elektronik kütüphane oluşturulması hem de Özbekistan akademisyen inovasyon yarışma fonu da finanse edilecek.



Kredi, Dünya Bankası'nın bir alt kuruluşu olan Uluslararası Kalkınma Birliği tarafından sağlanacak. Özbekistan'ın ekleyeceği kendi payıyla beraber proje toplam tutarı 50 milyon doları bulacak. - TAŞKENT