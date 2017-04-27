Dünya Bankası'ndan Filistin Ekonomisi İçin Çağrı

Dünya Bankası, donör ülkeler ile kurumlara, 2011'den bu yana art arda düşüşler yaşayan Filistin ekonomisi için kararlı politikalar izlemeleri çağrısında bulundu.



Bankanın yayınladığı raporda, somut değişimler olmadığı sürece tek başına yabancı yardım ve yatırımların Filistin ekonomisi için yeterli olmayacağı ifade edildi.



Raporda, Filistin yönetimine donör ülkelerin yardımlarının azalmasına karşı, memur ve emekli maaşlarının gözden geçirilmesi ve yerel vergi sistemi aracılığıyla gelirlerin iyileştirilmesi önerisinde bulunuldu.



Rekabet imkanının sağlanması, yeni şirketlere piyasalara girmek için yardım edilmesi ve yatırım olanaklarının iyileştirilmesi durumunda Filistin ekonomisinde ani bir iyileşmenin söz konusu olacağının ifade edildiği raporda, Filistin yönetimi ve İsrail hükümetinin somut bazı değişiklikler yapması halinde donör yardımların etkisinin büyük oranda artacağı öngörüsünde bulunuldu.



Raporda sözlerine yer verilen Dünya Bankası Batı Şeria ve Gazze Direktörü Marina Wes, "Filistin ekonomisi iş ve gelir bulma konusunda yetersiz kalıyor. Filistinlilerin üçte biri işsiz. İnsani krizin eşiğinde bulunan Gazze'deki gençlerin yarısından fazlasının da işi yok." ifadelerini kullandı.



Filistinlilere ödenen ücret ve maaşlar bu yıl ekonomik bütçenin yüzde 50'sini oluşturuyor. Söz konusu oran, 2 milyar 131 milyon dolara tekabül ediyor.



Dünya Bankası'nın söz konusu raporunu 4 Mayıs'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de Filistin yönetimine yardımda bulunan tarafların oluşturduğu Özel İrtibat Komitesi'ne sunması bekleniyor.