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Dünya Bankası'ndan Azerbaycan'a 400 Milyon Dolarlık TANAP Kredisi
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Dünya Bankası'ndan Azerbaycan'a 400 Milyon Dolarlık TANAP Kredisi

Dünya Bankası ile Azerbaycan hükümeti arasında Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) finanse edilmesi için 400 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalandı.

Dünya Bankası'ndan Azerbaycan'a 400 Milyon Dolarlık TANAP Kredisi

Dünya Bankası Bakü ofisinden yapılan açıklamaya göre anlaşmaya, Dünya Bankası Güney Kafkasya Direktörü Mercy Tembon ile Güney Gaz Koridorü Direktörü Afgan İsayev imza attı. Anlaşmanın Azerbaycan hükümeti adına garantörlüğünü ise Maliye Bakanı Samir Şerifov imzaladı.

TANAP'ın finanse edilmesi için sağlanan 400 milyon dolarlık kredinin 30 yıl vadeli olduğu kaydedildi.

16 MİLYAR METREKÜPLÜK GAZIN 6 MİLYAR METREKÜPÜ TÜRKİYE'YE

2018'de tamamlanması beklenen TANAP kapsamında ilk aşamada Azerbaycan'dan gelecek ve Gürcistan'dan geçecek toplam 16 milyar metreküplük gazın 6 milyar metreküpünün Türkiye iç pazarına ulaştırılması, 10 milyar metreküplük doğalgazın da Türkiye-Yunanistan-Arnavutluk-İtalya rotasını izleyerek Avrupa piyasasına taşınması hedefleniyor.

TANAP, 2026'DA 31 MİLYAR METREKÜP KAPASİTEYE ULAŞACAK

Toplam kapasitesinin 2023'te 23 milyar metreküpe çıkması planlanan TANAP'ın, 2026'da da 31 milyar metreküp kapasiteye ulaşması öngörülüyor.

TANAP'IN TOPLAM MALİYETİ 9,2 MİLYAR DOLAR

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketinin (SOCAR) yüzde 58, BOTAŞ'ın yüzde 30 ve İngiliz BP'nin yüzde 12 hisseye sahip olduğu TANAP'ın toplam maliyetinin ise 9,2 milyar dolar seviyesinde olacağı hesaplanıyor.

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