Kırklareli Halk Sağlığı Müdür Vekili Demet Aydoğdu, astımlı hastaların da sağlıklı bir şekilde yaşayabilmelerinin mümkün olduğunu bildirdi.



Aydoğdu, 2 Mayıs Dünya Astım Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, astım hastalığının kronik bir akciğer rahatsızlığı olduğunu ifade etti.



Hastalığın nefes darlığı, nefes alıp vermede hırıltı ve öksürüğe neden olduğunu ifade eden Aydoğdu, dünyada yaklaşık 300 milyon astım hastasının bulunduğunu vurguladı.



Türkiye'de 12-13 kişiden birinin astım hastası olduğuna dikkat çeken Aydoğdu, şunları kaydetti:



"Astım hastalığının görülme sıklığı her geçen gün artıyor. Ancak, astım hastaları da yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilirler. Bu hastalıkla ilgili Türkiye'de her türlü ilaç ve tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Astım hastaları toplumun içinde olabilir ve her türlü aktivitede bulunabilirler. Astım hastaları da sağlıklı her birey gibi doktorunun önerdiği şekilde sporunu rahatlıkla yapabilir."