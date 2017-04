Edirne Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından, "Dünya Aşı Haftası" dolayısıyla aşı farkındalığı oluşturmak amacıyla Saraçlar Caddesi'nde yürüyüş düzenlendi.



Atatürk Anıtı'ndan başlayarak Saraçlar Caddesi boyunca gerçekleşen etkinliğe, Edirne Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi personelleri, Özel Saranel Sağlık Meslek Lisesi ve Süheyl Ünver Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri katıldı.



Edirne Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı Dr. Onur Çakar, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşı konusunda farkındalık oluşturmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.



Aşılama ve aşı ile korunabilir hastalıklar konusundaki bilinci arttırmak ve her çocuğun aşılanması gerektiği mesajını topluma ulaştırmayı amaçladıklarını belirten Çakar, şunları kaydetti:



"Aşı, insanları hastalıklardan ve onun kötü sonuçlarından koruyabilmek için sağlam ve risk altındaki kişilere uygulanır. Genişletilmiş Bağışıklama Programı'nın amacı, aşı ile korunulabilir hastalıkların ve bu hastalıklardan kaynaklanan sakatlık ve ölümlerin engellenmesidir. Aşılar Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanmaktadır. Aşı Haftası, aşılama ve aşı ile korunabilir hastalıklar konusundaki bilinci artırmak, her çocuğun aşılanması gerektiği mesajını topluma ulaştırmak amacıyla, her yıl düzenlenecektir. Aşılama her çocuk için yaşamsaldır, her çocuğun sağlıklı ve hastalıksız yaşama hakkı vardır."