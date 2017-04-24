Hakkari Halk Sağlığı Müdürlüğü, Dünya Aşı Haftası etkinlikleriyle toplumda aşı konusunda farkındalığın artırılmasının hedeflendiğini bildirdi.



Halk Sağlığı Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün, Avrupa'da aşılamanın desteklenmesini savunmak için 2005 yılından itibaren nisan ayının son haftasının Dünya Aşı Haftası olarak ilan ettiğini hatırlattı.



Dünya Aşı Haftası etkinliklerine Türkiye'nin de katıldığının işaret edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Dünya Aşı Haftası'nda toplumun farkındalığının artırılması, eksik aşılı ile aşısız 5 yaş altı çocukların aşılarının tamamlanması ve erişkinlerde aşılanma talebinin artırılması hedeflenmektedir. Genişletilmiş bağışıklama programının amacı aşıyla korunabilir hastalıkların ve hastalıklardan kaynaklanan sakatlık ve ölümlerin engellenmesidir. Bu program kapsamında boğmaca, difteri, tetanoz, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, verem, çocuk felci, Hepatit B, Hepatit A, suçiçeği, hemofilus influenza tip B'ye bağlı menenjit gibi hastalıklar ile steptokokus pnömoniye bağlı zatürre gibi hastalıklar ve bu hastalıklardan kaynaklanan bebek ve çocuk ölümlerinin ve sakatlıkların engellenmesi hedeflenmektedir."



Açıklamada, sağlıklı bir toplum için aşılamanın önemine vurgu yapılarak, "Aşılamayla önlenebilir hastalıkların çocuklarımızın ve ailelerimizin korkulu rüyası olmasına seyirci kalmayalım. Aşılamayla sağlıklı bir geleceğe doğru çocuklarımızla sağlıklı adımlar atalım." ifadelerine yer verildi.