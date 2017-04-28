Dünya Aşçılar Birliği Başkanı Thomas Gugler

Dünya Aşçılar Birliği (WACS) Başkanı Thomas Gogler, Türk mutfağını çok beğendiğini belirterek"Türkiye'deki yemek kültürünü her zaman dünyaya aktarmak çok önemli. Bu gelişmiş kültürün aktarılması, öğretilmesi gerekiyor." dedi.



Bolu'da gerçekleştirilecek olan 32. Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali'ne katılmak üzere 15 ülkeden Türkiye'ye gelen festival komitesi üyesi 50 kişilik grup, Akçakoca'daki bir restoranda yemek yedi.



Yurt dışından gelen misafirlere, özel hazırlanan balık ve ızgarada pişirilmiş tavuk sote ikram edildi.



WACS Başkanı Thomas Gogler, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Bolu'daki festivale katılmak üzere Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Türkiye'yi evim olarak görüyorum. Yarınki festivalde de komite başkanlığı yapacağım, yemekleri tadarak değerlendirmelerde bulunacağım. Türkiye'deki yemek kültürünü her zaman dünyaya aktarmak çok önemli. Bu gelişmiş kültürün aktarılması, öğretilmesi gerekiyor. Bu anlamda Türkiye'de olmaktan memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.



Türk ve Avrupa mutfağının karşılaştırıldığında birbirine yakın noktaların görüldüğünü kaydeden Gogler, "Türk ve Avrupa mutfağı benzer ve aynı temellere dayalı mutfaklardır. Geleneksel yemekleri tattığım mekanlar benim için çok değerli. Türk mutfağı çok değerli, çok kültürlü, eski ve modern. Çok spesiyal, atmosferi çok iyi. Yabancı mutfaklardaki Türk aşçılar da çok iyi." değerlendirmesinde bulundu.



Gogler, açıklamasının ardından restoranın aşçı ve şeflerine teşekkür ederek, birliğin rozetini taktı.