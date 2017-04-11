Dünya Ambalaj Tasarımının Devleri İstanbul'da Buluştu

Dünyanın 7 önemli kentinden 7 tasarım ofisinin bir araya gelerek oluşturduğu Global Lokal Ambalaj Tasarım Ofisleri Birliği'nin (GLBA) 2017 konferansı İstanbul'da gerçekleştirildi.



GLBA açıklamasına göre, Berlin, Moskova, Şanghay, New York, Johannesburg, Sao Paulo ve İstanbul'da yer alan GLBA üyeleri, birliğin İstanbul temsilcisi olan Orhan Irmak Tasarım'ın ev sahipliğinde bir araya geldi.



Sektörün en önemli oyuncularının bir araya geldiği Global Ambalaj Tasarım Trendleri Konferansı'nda, global ambalaj tasarım trendleri işin uzmanlarınca ele alındı. Türkiye'de bulunan gıda, tekstil, kişisel bakım ve kozmetik gibi ambalaj tasarımının kritik öneme sahip olduğu çeşitli sektörlerden marka yöneticileri de GLBA konferansında hazır bulundu.



Ambalajın hem küresel hem de yerel değerleri yansıtması gerektiğine inanan GLBA üyeleri, konferansta temsil ettikleri bölgelerden yerel tasarım trendlerini paylaştı.



Konferansa, GLBA Berlin'den Thomas Reiner, GLBA Johannesburg'dan Gail MacLeod, GLBA Moskova'dan Anna Lukanina, GLBA Sao Paulo'dan Margot Takeda, GLBA Şangay'dan XiaoDong Du, GLBA İstanbul'dan Dr. Orhan Irmak ve GLBA New York'tan David Ceradini konuşmacı olarak katılırken, Türkiye'nin önemli marka temsilcileri de büyük ilgi gösterdi.



"Çevre ülkelere tasarım hizmeti de ihraç ediyoruz"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Orhan Irmak Tasarım'ın Kurucu Ortağı ve Genel Direktörü Gökhan Irmak, Türkiye ve Orta Doğu bölgesinin içinde olduğu zor ve karmaşık durumdan dolayı konferansı önce ertelemeyi düşündüklerini, daha sonra tüm birlik üyelerinin kararıyla ertelemek yerine çok daha güçlü bir organizasyonla hayata geçirme kararı aldıklarını bildirdi.



Irmak, "Ülkemizi tasarım ile anmak bizce tanıtımımız açısından büyük öneme sahip. Dolayısıyla Global Ambalaj Tasarım Trendleri Konferansı'nı İstanbul'da düzenlemiş olmaktan ve 7 farklı ülkeden gelen GLBA üyelerine İstanbul'u tanıtmış olmaktan dolayı son derece gururluyuz." ifadelerini kullandı.



Orhan Irmak Tasarım'ın diğer Kurucu Ortağı Dr. Orhan Irmak da tasarımın Türkiye için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, markalar açısından farklılaşmanın en önemli aracının ambalaj tasarımı olduğunu belirtti.



GLBA Kurucusu Thomas Reiner ise "Dünyadaki ambalaj tasarımının pazar payı 900 milyon dolar. Çok büyük bir pazar. Almanya'da bile 7. endüstri. Büyümeye de devam ediyor. Bu işin enteresan tarafı ise şu; tüm bu yüksek teknoloji, dijital dünyayı düşünecek olursak bence yüksek dokunuşlar yapan, tecrübeli insanlara çok daha fazla ihtiyacımız var. Türkiye bu konuda son derece iyi bir noktada" ifadelerini kullandı.