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Dünya Altın Talebi 3 Yılın Zirvesinde
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Dünya Altın Talebi 3 Yılın Zirvesinde

2016'da yüzde 2 artan dünya altın talebi son 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Dünya Altın Talebi 3 Yılın Zirvesinde

2016'da yüzde 2 artan dünya altın talebi son 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Kaynak: Dunya.com

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