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Dünya Altın Talebi 3 Yılın Zirvesinde
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Dünya Altın Talebi 3 Yılın Zirvesinde
3 Şubat 2017 Cuma 09:07
2016'da yüzde 2 artan dünya altın talebi son 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
2016'da yüzde 2 artan dünya altın talebi son 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Kaynak:
Dunya.com
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