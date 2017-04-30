Dünya Ağır Sıklet Boks Maçında Joshua, Klitschko'yu Nakavt Etti

Antony Joshua ile Wladimir Klitschko, ağır sıklet boks maçında karşı karşıya geldi. Joshua, Klitschko'yu 11. rauntta nakavt etti.

68 MAÇIN 64'ÜNÜ KAZANMIŞTI

İngiltere'nin Wembley Stadı'nda gerçekleştirilen dövüş maçı 11 raunt sürerken, Anthony Joshua rakibini nakavt etmeyi başardı ve IBF ile WBA kemerlerinin sahibi oldu.

Wladimir Klitschko, 1996 yılında olimpiyat şampiyonu olduktan sonra profesyonelliğe geçiş yapmıştı. Rus boksör, bugüne kadar oynadığı 68 maçın 64'ünü kazanmıştı.

19 MAÇTA 19 NAKAVT

Klitschko'dan 14 yaş daha küçük olan Joshua, 2012 yılında Londra'da düzenlenen olimpiyat oyunlarından sonra profesyonel olmuştu. İngiliz boksör, profesyonel kariyerinde çıktığı 19. maçını da nakavtla kazandı.