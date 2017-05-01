Dünya; Abhazyalı öğrencilere sahip çıktı

UDEF tarafından 29-30 Nisan tarihlerinde Kent Meydanı'nda "Rengimiz Türkiye Hazırız Geleceğe" sloganıyla düzenlenen "Uluslararası Öğrenci Buluşması Etkinliği'ne önce davet edilip, sonra etkinliğin dışında tutulan SAÜ'de okuyan Abhaz Öğrenciler; Sakarya Abhaz Derneği'nde ülkelerini tanıtım standı açtı.

Birlik ve beraberlik mesajları

Sakarya Abhaz Derneği; Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu tarafından 29-30 Nisan tarihlerinde Kent Meydanı'nda "Rengimiz Türkiye Hazırız Geleceğe" sloganıyla düzenlenen "Uluslararası Öğrenci Buluşması Etkinliği'ne Sakarya'da bulunan Abhazyalı öğrencilerin önce davet edildiği ve sonra bu etkinliğin dışında tutulmasıyla ilgili kamuoyuna bilgilendirici basın açıklaması gerçekleştirdi. Sakarya Abhaz Derneği'nde ülkelerini tanıtım standı açan Abhazyalı Öğrenciler; burada kültür, giyim, oyun, dil, örf ve adetleri ile yemeklerini tanıttı. Abhazyalı öğrencileri, Uluslararası Öğrenci Buluşması Etkinliği'nde saf dışı tutulmasına Dünya'nın birçok ülkesi vatandaşı öğrencilerden ve Sakarya, İstanbul ev Kocaali'de okuyan öğrenci topluluklarından da tepki gelerek, Sakarya Abhaz Derneği'nde ülkelerini tanıtım standına katılarak, destek geldi. Etkinliğe; Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Abhaz Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Hapat Ahmet Ceylan, Sakarya Abhaz Derneği Başkanı Oral Kobaş, Türk Kadınlar Birliği Sakarya Şube Başkanı Tevhide Yağan, Kocaali Üniversitesi (KOÜKAF) Kafkas Topluluğu, Marmara Üniversitesi (MARKAF) Kafkas Topluluğu, İstanbul Üniversitesi (İÜKAF) Kafkas Topluluğu, Sakarya Üniversitesi'nde okuyan; Etiyopya, Brundi, Cibuti, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Ağıska Türkleri, Uygur Türkleri öğrencileri katılarak, Abhazyalı öğrencilerinin yanında ve destekçisi olduklarını söyledi. Etkinlikte, Dünya öğrenciler; "Yaşasın özgürlük, yaşasın barış, yasasın Abhazlar ve sonuna kadar yanınızdayız" mesajları verildi.

Konuyla İlgili Basın açıklaması yapan; Sakarya Abhaz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oral Kobaş ve Abhaz Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ercan Başnuh; "Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu tarafından 29-30 Nisan tarihlerinde Sakarya da Yapılan Uluslararası Öğrenci buluşması etkinliğine Sakarya'da bulunan Abhazyalı öğrenciler önce davet edilmiş, sonra bu etkinliğin dışında tutulmuştur. Dünyada pek çok ülkenin ve bölgenin kendi aralarında yaşadığı diplomatik sorunlar olmasına rağmen söz konusu etkinlikten sadece Abhazya'nın dışarıda tutulması Din, dil, ırk, mezhep ve bölge ayrımı yapmadan ülkemizi okumak için tercih eden öğrencilere ev sahipliği yapmak, onları tanımak, birbirleriyle kaynaştırmak, eğitim ve öğretim hayatları boyunca karşılaşabilecekleri maddi ve manevi ihtiyaçların çözümüne ortak olmak ve ülkemizde edindikleri birikimleri farklı coğrafyalara taşıyabilecek vasıflı insanlar olabilmelerine katkı sağlayabilmek amacıyla kurulan bir STK'nın bu tavrı tam anlamıyla bir ayrımcılıktır. Dünyanın en kadim kültürünü temsil eden biz Abhazlar biliyoruz ki, bu durum Gürcistan yönetiminin içi boş gerekçelerle Türkiye Cumhuriyetine yönelttiği dayatmaların bir sonucudur. Abhaz halkını izole etme çabası, dünyanın vicdanlı halkların gönlünde mutlaka hak ettiği cezayı bulacaktır. Unutulmamalıdır ki, sınırları, bayrağı ve devlet kültürüyle kurulmuş ve tanınmış bir Abhazya vardır. Gürcistan yönetiminin savaş alanında kaybettiğini diplomatik hamlelerle Türkiye de araması boşunadır. Türkiye'de en fazla Abhaz nüfusunun yaşadığı Sakarya'da Abhaz halkının kurumsal sözcüleri olarak, kültür ve medeniyet gibi evrensel değerlerin siyasete mahkûm edilmesini şiddetle kınıyoruz. Barışı, kültürlerin kardeşliğini ve bir arada olma konusundaki ısrarımızı yineleyerek Abhaz kültürü ve Abhazya'nın tanıtımı konusunda Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonun eksik bıraktığı, çekimser davrandığı bu boşluğu doldurma sorumluluğunu bir daha kendilerine devretmemek üzere Sakarya Abhaz Derneği ve onun temsil etmiş olduğu Abhaz halkı olarak biz üstleniyoruz. Dünya; Abhazyalı öğrencilere sahip çıktı

UDEF tarafından 29-30 Nisan tarihlerinde Kent Meydanı'nda "Rengimiz Türkiye Hazırız Geleceğe" sloganıyla düzenlenen "Uluslararası Öğrenci Buluşması Etkinliği'ne önce davet edilip, sonra etkinliğin dışında tutulan SAÜ'de okuyan Abhaz Öğrenciler; Sakarya Abhaz Derneği'nde ülkelerini tanıtım standı açtı. Abhaz Öğrencilere, çeşitli üniversitede okuyan öğrenciler ile SAÜ'de eğitim gören Dünya'nın birçok ülke vatandaşı öğrenciden de destek geldi.

Birlik ve beraberlik mesajları

Sakarya Abhaz Derneği; Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu tarafından 29-30 Nisan tarihlerinde Kent Meydanı'nda "Rengimiz Türkiye Hazırız Geleceğe" sloganıyla düzenlenen "Uluslararası Öğrenci Buluşması Etkinliği'ne Sakarya'da bulunan Abhazyalı öğrencilerin önce davet edildiği ve sonra bu etkinliğin dışında tutulmasıyla ilgili kamuoyuna bilgilendirici basın açıklaması gerçekleştirdi. Sakarya Abhaz Derneği'nde ülkelerini tanıtım standı açan Abhazyalı Öğrenciler; burada kültür, giyim, oyun, dil, örf ve adetleri ile yemeklerini tanıttı. Abhazyalı öğrencileri, Uluslararası Öğrenci Buluşması Etkinliği'nde saf dışı tutulmasına Dünya'nın birçok ülkesi vatandaşı öğrencilerden ve Sakarya, İstanbul ev Kocaali'de okuyan öğrenci topluluklarından da tepki gelerek, Sakarya Abhaz Derneği'nde ülkelerini tanıtım standına katılarak, destek geldi. Etkinliğe; Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Abhaz Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Hapat Ahmet Ceylan, Sakarya Abhaz Derneği Başkanı Oral Kobaş, Türk Kadınlar Birliği Sakarya Şube Başkanı Tevhide Yağan, Kocaali Üniversitesi (KOÜKAF) Kafkas Topluluğu, Marmara Üniversitesi (MARKAF) Kafkas Topluluğu, İstanbul Üniversitesi (İÜKAF) Kafkas Topluluğu, Sakarya Üniversitesi'nde okuyan; Etiyopya, Brundi, Cibuti, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Ağıska Türkleri, Uygur Türkleri öğrencileri katılarak, Abhazyalı öğrencilerinin yanında ve destekçisi olduklarını söyledi. Etkinlikte, Dünya öğrenciler; "Yaşasın özgürlük, yaşasın barış, yasasın Abhazlar ve sonuna kadar yanınızdayız" mesajları verildi.

Konuyla İlgili Basın açıklaması yapan; Sakarya Abhaz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oral Kobaş ve Abhaz Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ercan Başnuh; "Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu tarafından 29-30 Nisan tarihlerinde Sakarya da Yapılan Uluslararası Öğrenci buluşması etkinliğine Sakarya'da bulunan Abhazyalı öğrenciler önce davet edilmiş, sonra bu etkinliğin dışında tutulmuştur. Dünyada pek çok ülkenin ve bölgenin kendi aralarında yaşadığı diplomatik sorunlar olmasına rağmen söz konusu etkinlikten sadece Abhazya'nın dışarıda tutulması Din, dil, ırk, mezhep ve bölge ayrımı yapmadan ülkemizi okumak için tercih eden öğrencilere ev sahipliği yapmak, onları tanımak, birbirleriyle kaynaştırmak, eğitim ve öğretim hayatları boyunca karşılaşabilecekleri maddi ve manevi ihtiyaçların çözümüne ortak olmak ve ülkemizde edindikleri birikimleri farklı coğrafyalara taşıyabilecek vasıflı insanlar olabilmelerine katkı sağlayabilmek amacıyla kurulan bir STK'nın bu tavrı tam anlamıyla bir ayrımcılıktır. Dünyanın en kadim kültürünü temsil eden biz Abhazlar biliyoruz ki, bu durum Gürcistan yönetiminin içi boş gerekçelerle Türkiye Cumhuriyetine yönelttiği dayatmaların bir sonucudur. Abhaz halkını izole etme çabası, dünyanın vicdanlı halkların gönlünde mutlaka hak ettiği cezayı bulacaktır. Unutulmamalıdır ki, sınırları, bayrağı ve devlet kültürüyle kurulmuş ve tanınmış bir Abhazya vardır. Gürcistan yönetiminin savaş alanında kaybettiğini diplomatik hamlelerle Türkiye de araması boşunadır. Türkiye'de en fazla Abhaz nüfusunun yaşadığı Sakarya'da Abhaz halkının kurumsal sözcüleri olarak, kültür ve medeniyet gibi evrensel değerlerin siyasete mahkûm edilmesini şiddetle kınıyoruz. Barışı, kültürlerin kardeşliğini ve bir arada olma konusundaki ısrarımızı yineleyerek Abhaz kültürü ve Abhazya'nın tanıtımı konusunda Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonun eksik bıraktığı, çekimser davrandığı bu boşluğu doldurma sorumluluğunu bir daha kendilerine devretmemek üzere Sakarya Abhaz Derneği ve onun temsil etmiş olduğu Abhaz halkı olarak biz üstleniyoruz.