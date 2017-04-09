Dünürünü ve Gelinini Yaraladı - Bursa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi tartıştığı dünürüne ve gelinine silahla ateş ederek yaraladı.



Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Hal Sokak üzerinde ikamet eden Niyazi B. ile dünürü Ali Osman Ş. ve gelini Leyla B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Niyazi B, üzerindeki silahla dünürünü ve gelinini yaraladı.



Durumu ağır olan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince önce İnegöl Devlet Hastanesine oradan da Bursa Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Niyazi B. ise olay yerine gelen polislere teslim oldu.