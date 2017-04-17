Dünürü Tarafından Vuruldu, 8 Gün Sonra Öldü

BURSA'nın İnegöl İlçesi'nde 55 yaşındaki Niyazi B., geçen hafta çıkan tartışmada gelini 25 yaşındaki Leyla B. ve dünürü 54 yaşındaki Ali Osman Şeherli'yi tabancayla yaraladı. Ali Osman Şeherli, kızıyla birlikte tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Olay Kemalpaşa Mahallesi Hal Sokak'ta 9 Nisan günü meydana geldi. Niyazi B., oğlu İbrahim ve gelini Leyla B.'nin evine ziyarete geldi. Bu sırada Leyla B., iddiaya göre kayınpederi Niyazi B.'ye, kayınvalidesinin eşi ile arasını bozduğunu öne sürüp, evine gelmesini istemediğini söyledi. Bunun üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. Karakoldan çıkan taraflar evlerine döndü.



TABANCASINI ALIP DÖNDÜ



İddiaya göre evde bulunan tabancasını alıp 2 saat sonra tekrar oğlunun evine gelen Niyazi B., gelini Leyla B. ile o sırada evde bulunan dünürü Ali Osman Şeherli'ye tabancayla ateş etti. Yaralanan Leyla B. ile Ali Osman Şeherli haber verilmesi üzerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Niyazi B., sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.



İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ali Osman Şeherli ise bu sabah yaşamını yitirdi. Kızı Leyla B.'nin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.



- Bursa