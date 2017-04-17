Dünür Kurşunu ile Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde geçtiğimiz hafta aile arasında yaşanan tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan bir kişi, gelinine ve dünürüne kurşun yağdırırken, kızı ile birlikte ağır yaralanan baba hayatını kaybetti. Kayın babasının kurşunlarına hedef olan gelinin ise tedavisi sürüyor.



Kemalpaşa Mahallesi Hal Sokak'ta ikamet eden oğlu İbrahim B. ve gelini 25 yaşındaki Leyla B.'yi ziyarete gelen 55 yaşındaki Niyazi B. arasında, kayın valideyi eve almama ve İbrahim B.'nin ilk evliğinden olan iki çocuğunu istememe konusunda tartışma çıktı. Gelin Leyla B. ile kayın babası Niyazi B. arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine taraflar şikayet üzerine karakolluk oldular. Karakoldaki işlemlerin ardından taraflar evlerine dönerken, öfkesine hakim olamayan Niyazi B. yaklaşık iki saat sonra silahını alıp, yeniden gelini ve oğlunun evine gitti.



Kurşun yağdırdı



Öfkeli kayın baba Niyazi B. bu sefer de gelini Leyla B. ile tartışmayı öğrenip, kızının evine gelen babası 54 yaşındaki Ali Osman Ş. ile tartışmaya başladı. Evin önünde devam eden tartışma sırasında Niyazi B., üzerindeki tabanca ile gelini ve dünürü Ali Osman Ş.'ye kurşun yağdırdı. Silahlı saldırı sonucunda Leyla B. ile babası Ali Osman Ş. bacaklarına isabet eden kurşunlar sonucunda yaralandılar.



Hayatını kaybetti



Yaralanan kadın ve babası, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulanslarında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındılar. Yaralı gelin ve eşi İbrahim B.'nin ikinci evlilikleri olduğu ve yaklaşık iki ay önce evlendikleri, İbrahim B.'nin ilk evliliğinden olan iki çocuğunu ikinci eşi olan Leyla B.'nin istemediği öğrenilirken, yaralı gelin ve babası İnegöl'deki ilk müdahalenin ardından Bursa'ya sevk edildi. Bursa Şevket Yılmaz Hastanesi'nde tedavisi süren baba Ali Osman Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - BURSA