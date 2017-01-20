Dündar Öğrencilere Karne Dağıttı

Öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Başkan Dündar, yerli ve yabancı öğrencilere karnelerini dağıttı.

Bursa'da 2016-2017 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte bin 400 eğitim kurumundan 550 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören yerli ve yabancı öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Başkan Dündar, Osmangazi Belediyesi tarafından inşa edilen ve bu yıl hizmete açılan lisede öğrenim gören 40 ülkeden 73'ü yabancı 68'i ise Türk olmak üzere toplam 141 öğrenciye karnelerini dağıttı. Başkan Dündar, başarılarından dolayı karne alan tüm öğrencileri kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

Türkiye'nin tek çatı altında inşa edilmiş en büyük okulu olan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören öğrenciler karnelerini Başkan Dündar'ın elinden almaktan dolayı büyük mutluluk yaşadı. Karne dağıtım töreninde konuşan Başkan Dündar, "Bugün Türkiye'de 18 milyon öğrencimiz ve 1 milyon öğretmenimiz karne heyecanı yaşıyor. Bizler de, bu yıl hizmete açtığımız Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitime başlayan öğrencilerimize ilk karnelerini veriyor olmaktan dolayı ayrı bir heyecan yaşıyoruz. Bu okulumuz önemli bir okul. Türkiye ile birlikte 41 farklı ülkeden öğrenciler burada eğitim görüyor. Bu okul vesilesiyle 40 farklı ülke ile dostluğumuzun temellerini attık. Bu temel, dünyadaki barış ve kardeşlik adına önemli bir adımdır. Öğrencilerimiz dünya barışının ve geleceğinin teminatı. Sizler dünyada özlenen huzurun teminatı olacaksınız. Allah tüm öğrencilerimize zihin açıklığı versin" dedi.

Okul Müdürü Mehmet Türkmen de, "Okulumuz Türkiye'nin tek çatı altında inşa edilmiş en büyük okulu olmakla birlikte hafızlık, fen ve sosyal bilimler ile uluslar arası imam hatip projelerini tek çatı altında uygulayan ilk ve tek okuldur. Bu okulun ülkemize ve kentimize kazandırılmasında emeği geçen başta Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Karne töreni sonunda Okul Müdürü Mehmet Türkmen, Başkan Dündar'a plaket takdim etti.

