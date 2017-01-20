Dündar, Jandarma Komutanını Makamında Ziyaret Etti

Başkan yardımcılarının da yer aldığı ziyarette, Binbaşı Aşkın Bozkurt'a yeni görevinde başarılar dileyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Komutanımız aslında yeni değil, bir başka hizmet için ayrıldığı görevine geri döndü. Daha önce bu görevi yaparken bir yurt dışı görev için Osmangazi'den ayrılmıştı. Afganistan'da bulunan Türk birliğinde bir yıla yakın bir süre görev aldıktan sonra yeniden Osmangazi'ye döndü. Ayrılmadan önce kısa süre de olsa birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz komutanımızla, ilçemizde güvenlik ve asayişin sağlanması noktasında son derece uyumlu ve başarılı çalışmalar gerçekleştirmiştik. Kaymakamımız olsun, komutanımızla bir araya gelerek, vatandaşların daha rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri, şehrimizdeki güven ve huzurun tesisi noktasında son derece uyumlu çalışma imkanı bulmuştuk. Bu çalışmanın bundan sonrada süreceğine yürekten inanıyor, komutanımıza yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Osmangazi İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Aşkın Bozkurt da Başkan Mustafa Dündar'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Binbaşı Bozkurt, "Görev yaptığım zaman zarfında koordineli bir şekilde çalışma yürüttüğümüz Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ile bundan sonra da aynı şekilde çalışacağımıza inancım tam. Kendisi son derece tecrübeli bir insan. Yaptığı hizmetlerle de Osmangazi'de farkını hissettiriyor. Kentin güvenlik ve asayişi konusunda koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürüteceğiz" diye konuştu.