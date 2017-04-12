Dündar'dan Hastalara Moral Ziyareti

Başkan Dündar, ziyaretleri sırasında çocuk hastaların yakınlarına dijital termometre hediye etti.

Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Muradiye Devlet Hastanesi Osmangazi Ek Binası'ndaki hastaları ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a, Devlet Hastanesi Başhekimi Karahan ve Başhekim Yardımcısı Gökhan Gökçen eşlik etti. Başkan Dündar, çocuk servisinde yatan hastaların yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulunarak, dijital klinik termometre hediye etti. Çocuk servisi ve acildeki hastalara moral veren Başkan Dündar, "7-13 Nisan tarihleri arasında kutlanan Sağlık Haftası vesilesiyle hastanelerimizde yatan vatandaşlarımızı ziyaret ederek onlara geçmiş olsun dileklerimizi iletip, acil şifalar diledik. Mevsim geçişi nedeniyle çocuklarımızda görülen ateşli hastalıkların, bu dönemde oldukça arttığını biliyoruz. Hastanemizde de özellikle çocuk hastalarımızı ziyaret ederek ailelerine dijital termometre hediye ettik. İnşallah kullanmak zorunda kalmazlar ancak, ihtiyaçları olduğunda da erken teşhis açısından ellerinin altında bulunsun istedik. Tüm hastalarımıza geçmiş olsun diyor, Dünya Sağlık Haftası münasebetiyle başta doktorlarımız olmak üzere sağlık çalışanlarımızın da gününü kutluyorum" dedi.

Başhekim Halil Karahan da, Dünya Sağlık Haftası kapsamında kendilerini ziyaret ederek, hastalara dijital termometre hediye eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a, gösterdiği duyarlılık için teşekkür etti. Karahan, "Sağlıkla ilgili farkındalık kazandırmak adına son derece anlamlı bir davranış. Sağlık, bir insan için her işin başı. Bizleri unutmayarak ziyaret eden, hastalara hediyeler dağıtan Başkanımıza da, hassasiyetleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Dündar, ayrıca belediye personelini de ziyaret ederek Sağlık Haftası kutlamaları çerçevesinde dijital termometre hediye etti.

