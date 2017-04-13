Dündar: "Bu Ülke Koalisyonlardan Çok Çekti"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, referandum çalışmaları kapsamında Dağakça Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.



16 Nisan'ın Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Başkan Dündar, "16 Nisan'da Türkiye bir seçim değil, bir karar noktasında olacak. Sandıktan evet çıktığı taktirde bu ülke daha çağdaş, daha yaşanılabilir, hayat ve gelir seviyesi daha yüksek hale gelecek. Geçmişte koalisyon hükümetlerinin bu ülkeye verdiği zararları hepimiz gördük. Bizler çalışarak alın teriyle üretiyoruz. Ülkemizde kolay para kazandıran doğal kaynaklar yok. İşte bu ülkeyi büyüten de halkımızın alın teri. Halkımızın dişinden tırnağından arttırarak yaptığı yatırımlar ile bu ülke son 15 yılda güzel bir noktaya geldi. Dünyaya meydan okuyabilen güce erişti. Yapılan dev yatırımlar da bu ülkenin güçlendiğinin eseridir. Dış borcu bitirdik ve zamanında bize borç verenlere şimdi biz borç verebilecek ekonomik güce eriştik. Güçlü bir iktidar ve güçlü bir lider tarafından yönetiliyoruz. Bu ülkenin kaynakları tam yerinde ve vatandaşın menfaati doğrultusunda kullanılıyor" dedi.



Mevcut sistemin yönetimi zayıflatmaya çok müsait olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, "7 Haziran seçimleri buna en güzel örnektir. Yüzde 42 oy alan bir parti tek başına iktidar olamadı. Yönetim belirlenemedi. İşte, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ülkeye istikrarı getirecek. Oyumuzu kullanacağız ve bileceğiz ki en çok oyu alan parti iktidar olarak ülkeyi yönetecek. 5 yıl boyunca iktidarda kalacak ve 5 yılın sonunda sandıkta yaptıkları ve yapmadıkları için ülkeye hesap verecek. Anayasada yapılacak 18 maddelik değişikliğin hepsi ülke menfaatleri doğrultusunda. Bütün Avrupa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı çıkıyor. Çünkü Türkiye'nin güçlenmesi işlerine gelmiyor. Bu ülkenin kaynaklarını artık sömüremiyorlar. Bu ülke koalisyonlardan çok çekti" diye konuştu.



Dündar, "Meydan çalışmaları kapsamında kamulaştırmaları tamamladık. Nisan ayı içerisinde ihaleye çıkacağız ve Dağakça Meydanı'nı yaz sonuna kadar tamamlayacağız" dedi. - BURSA