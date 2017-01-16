Dündar: "Bizimki Milli Bir Dava"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeni yönetime başarılar dileyerek, "Batı Trakya Derneği olarak sadece Batı Trakya'yı değil tüm Balkanları ve Orta Doğu'yu düşünmek zorundayız. Türkiye'nin büyüklüğü tüm dünyadaki mazlumlara umut oluyor. Biz birliğimizi sağladığımız sürece kimse bizim önümüzde duramaz" dedi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda başkanlık için Hasip Semerci ve Dr. Ali Emin Latif yarıştı. Kendisi de Batı Trakya Türkü olan ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi'nin 15, 16 ve 17'inci dönem başkanlığını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, genel kurulda yaptığı konuşmada, "Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa Şubemizin 26. Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını diliyorum. 30 yıldır Batı Trakya kongrelerini takip ediyorum. Her kongre çok iddialı ve çekişmeli olur. Çünkü bir davamız var. Batı Trakya sıradan bir dernek değil. Bizimki bir milli davadır. Ben bu davaya 1996 yılında başladım. Bugün derneklerimiz çoğaldı. Her derneğin kendine göre faydası var. Önemli olan diyalog içerisinde olmamız. Ortak bir davamız var ve bu ortak davada birbirimize nasıl güç verebiliriz, birbirimize nasıl destek olabiliriz bunun amacındayız. Bunun kararını verecek olanda işte bu kongrelerimiz" diye konuştu.

"TÜRKİYE MAZLUMLARA ÖRNEK UMUT OLUYOR"

Batı Trakya'da 30 yıl önce yaşanan sıkıntıların günümüzde de devam ettiğini ifade eden Başkan Dündar, "Yaşanan sıkıntıların çözümünde yönetim kurulu arkadaşlarımızın yanında olacağız. Dünya değişiyor. 100 yıl önce Balkanlar dünyanın şekillendiği merkezdi. Balkanlar'da başlayan bu şekillenme şuan Orta Doğu'da devam ediyor. Günümüzde hiç bilmediğimiz savaş çeşitleri uygulanıyor. Cumhurbaşkanımız 'Biz yeniden bir kurtuluş savaşı yaşıyoruz' diye boşuna demiyor. Orta Doğu'da yanan ateş en çok Türkiye'yi ısıtıyor. 1326'daki kuruluş ruhu ile milletimiz 15 Temmuz'da yeniden ayağa kalktı. Bundan sonra da kimse bu milletin önüne geçemez. Batı Trakyalı olan Mustafa Cambaz kardeşimiz 15 Temmuz gecesi şehit oldu. Şehit düştükten sonra vatandaşlık verildi. Demek ki bir gönül coğrafyası meselesi bu. Sınırlarımız dışarısındaki gönül coğrafyamız da bizleri ilgilendiriyor. Batı Trakya Derneği olarak sadece Batı Trakya'yı değil tüm Balkanları ve Orta Doğu'yu düşünmek zorundayız. Türkiye'nin büyüklüğü tüm dünyadaki mazlumlara umut oluyor. Biz birliğimizi sağladığımız sürece kimse bizim önümüzde duramaz. Bu bayrak altında yaşayan insanların ortak değerleri var. Bu değerler bizi bir araya getiriyor. Bu değerlerimize sahip çıkarak herkesi kucaklayarak birlikteliğimize devam edeceğiz. Bugüne kadar görev yapan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yeni seçilen Dr. Ali Emin Latif'e ve yönetim kurulunu tebrik ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.

