Dündar: "2016 Osmangazi'de Projelerin Gerçekleştiği Yıl Oldu"

Osmangazi Belediyesi'nin 2017 yılı ilk olağan meclis toplantısı yapıldı.



Yılın ilk toplantısında 2016 yılı faaliyetleri hakkında meclis üyelerine bilgi veren Belediye Başkanı Dündar, "2016, Osmangazi'de kentsel dönüşüm, eğitim, spor, kültür sanat, tarihi mirasın korunması gibi şehre ve sosyal yaşama değer katan pek çok projenin gerçekleştirildiği bir yıl oldu" dedi.



2014-2019 çalışma takviminde yer alan projeleri bir bir hayata geçirdiklerini ifade eden Dündar, "Bunlardan Soğanlı projemiz büyük bir hızla devam ediyor. 4 etap halinde gerçekleştirilen çalışmalar 2017 yılı sonuna kadar tamamlanmış olacak. Bir diğer vizyon projemiz olan Panoramik Müze'nin betonarme kısmı bitti. Çatı kaplama işlemleri ile, içeride yer alacak resim ve figürlerle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu yılsonu itibariyle onu da açmayı planlıyoruz. Demirtaş Meydanı'nın temelini attık. Sadece ilçe tarihinin değil, Türkiye'nin tek çatı altında inşa edilmiş en büyük eğitim yatırımı olan Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Hacı Akkadın Tarman İlkokulu ve Ortaokulu'nu geçtiğimiz yıl eğitim hayatına kazandırdık. 2017 yılında da bu çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Bu çalışmalarımıza verdiğiniz destekler için siz değerli meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA