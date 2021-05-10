Dün survivor eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayları kim oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dün survivor eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayları kim oldu?

Dün survivor eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayları kim oldu?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu? sorusu yanıt arıyor. 9 Mayıs Pazar günü TV8 ekranlarında Survivor yeni bölümüyle heyecanı doruğa çıkarttı. Survivor'da cumartesi günü dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. 8 Mayıs Cumartesi günü eleme adayı da belli oluyor. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 9 Mayıs Pazar Survivor eleme adayı kim oldu?

Dün akşamSurvivor eleme adayı kim oldu? sorusu yanıt arıyor. 9 Mayıs Pazar günü TV8 ekranlarında Survivor yeni bölümüyle heyecanı doruğa çıkarttı. Survivor'da cumartesi günü dokunulmazlık heyecanı devam ediyor. 8 Mayıs Cumartesi günü eleme adayı da belli oluyor. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 9 Mayıs Pazar Survivor eleme adayı kim oldu?

DÜN SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'ın son bölümdeki ada konseyinde ise mavi ve kırmızı takımlardaki yarışmacılar açıklandı. Buna göre Survivor mavi takımda; Steven, Merve Aydın, Poyraz, Ayşe, Dora ve Sergen yer aldı. Kırmızı takım yarışmacıları ise Berkay, Batuhan, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu ve İsmail Balaban oldu. Yeni takımların mücadelesinde bugün kazanan kırmızı takım oldu. Eleme adayı Poyraz oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI

1. eleme adayı: Batuhan

2. eleme adayı Poyraz

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu
Magazin Alişan Eda Ece Demet Akalın Hakan Sabancı
Spor Serdar Aziz Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dün survivor eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayları kim oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 11:09:53. #1.14#

title