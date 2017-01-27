Dün Ne Oldu?

Dolar endeksi dün yeniden 100 seviyesinin üzerine yerleşirken, dolar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kazandı.

Hafta başından bu yana küresel bazda risk iştahında görülen artış ile birlikte dün doların değer kazanması paralelinde güvenli liman niteliğindeki varlıklara talebin azaldığı görüldü.

Yurt içinde ise sakin gündemde Türk Lirası'ndaki görülen zayıf seyir dün de devam etti. Gelişmekte olan ülke para birimleri dün dolar karşısında değer kaybederken, Türk Lirası da söz konusu seyre iştirak ederek günü dolar karşısında %0,51 değer kaybı ile tamamladı.

BUGÜN NE BEKLİYORUZ?

Bugün ABD'de takip edilecek olan makro gündem oldukça yoğun görünmekte. Günün en önemli gündem maddesini ABD 4. Çeyrek büyümesi verisi oluşturuyor. Bununla birlikte ABD'de Aralık ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri ile birlikte Michigan tüketici güveni verileri takip edilecek.

Yurt içinde ise kredi derecelendirme kurluşu Fitch'in akşam saatlerinde açıklanması beklenen Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesi önem arz ediyor.

USDTRY

Yurt içinde sakin gündemde Türk Lirası'ndaki görülen zayıf seyir dün de devam etti. Gelişmekte olan ülke para birimleri dün dolar karşısında değer kaybederken, Türk Lirası da söz konusu seyre iştirak ederek günü dolar karşısında %0,51 değer kaybı ile tamamladı.

Teknik olarak bakıldığında, USDTRY paritesinde bugün yukarı yönlü hareketin görülebilmesi için 3,8500 seviyesi üzerinde kalıcılık önemi korumaya devam etmekte. USDTRY paritesinde yükselişlerin görülmesi halinde 3,9200 direnç seviyesi hedeflenebilir. Paritede 3,8500 seviyesi aşağısında kalıcılık sağlanması halinde zayıf seyir görülebilecek olup 3,8000 ve 3,7500 destek seviyeleri izlenebilir.

EURUSD

Dün dolar dünya genelinde hafta içerisinde görülen değer kayıplarının telafi çabası söz konusuydu. G10 para birimlerinin tümü dolar karşısında değer kaybederken, euro da söz konusu seyre iştirak ederek günü dolar karşısında %0,61 değer kaybı ile tamamladı.

Teknik olarak bakıldığında, EURUSD paritesinde yükselişlerin görülebilmesi için 1,0720 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması önem arz etmekte olup, yükselişlerde 1,0765 ve 1,0820 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Paritede görülebilecek gevşemelerde 1,0650 ve 1,0600 seviyeleri izlenebilecek destek seviyeleridir.

ALTIN

Hafta başından bu yana küresel bazda risk iştahında görülen artış ile birlikte dün doların değer kazanması paralelinde güvenli liman niteliğindeki varlıklara talebin azaldığı görüldü. Altın günü dolar karşısında %1,02 değer kaybı ile tamamladı.

Teknik olarak bakıldığında, altında toparlanma eğiliminin görülebilmesi için, 1180 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması önem arz etmekte olup yükselişlerde 1192 ve 1208 seviyeleri hedeflenebilir. Altında satış baskısının görülmesi halinde ise sırasıyla 1164 ve 1152 destek seviyeleri izlenebilir.

USDJPY

Bugün Asya seansında Japonya'da yıllık enflasyon verileri beklentilerin hafif üzerinde açıklanırken, hafta başından bu yana küresel bazda risk iştahında görülen artış ile birlikte dün doların değer kazanması paralelinde güvenli liman niteliğindeki varlıklara talebin azaldığı görüldü. Bu kapsamda Yen cephesinde zayıf seyir etti. Japon Yeni dün dolar karşısında en fazla değer kaybeden gelişmiş ülke para birimi oldu.

Teknik olarak bakıldığında, USDJPY paritesinde yükselişlerin görülebilmesi için 115,00 seviyesinin üzerinde kalıcılık önem arz etmekte olup paritede yükselişlerde sırasıyla 115,00 ve 116,70 seviyeleri hedeflenebilir. USDJPY paritesinde zayıf seyrin görülmesi durumunda ise 114,80 ve 113,00 destek seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD

Dün İngiltere'de 4. Çeyreğe ilişkin büyüme verileri hem çeyreklik hem de yıllık bazda beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Ancak verinin etkisi GBPUSD paritesinde sınırlı oldu. Dün G10 para birimlerinin tümü dolar karşısında değer kaybederken, sterlin de söz konusu seyre iştirak ederek günü dolar karşısında %0,29 değer kaybı ile tamamladı.

Teknik olarak bakıldığında GBPUSD paritesinde toparlanma eğiliminin devam edebilmesi için 1,2520 seviyesi üzerinde kalıcı hareketler görmemiz gerekmekte olup, yükselişlerde 1,2600 ve 1,2680 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Paritede görülebilecek kar satışlarında ise 1,2440 ve 1,2320 destek seviyeleri takip edilebilir.



BRENT

Üretici ülkelerden gelen açıklamalar petrol fiyatlarında hareketlilik yaratmaya devam ederken, petrol haftayı OPEC ve diğer üretici ülkelerin üretim kesintilerine devam etmelerinin etkisiyle yükselişle tamamlama çabasında.

Teknik olarak bakıldığında, net bir trendin görülemediği petrolde toparlanma eğiliminin görülebilmesi için 55,20 seviyesi üzerinde kalıcı hareketler görmemiz gerekmekte olup, yükselişlerde 56,40 ve 57,30 seviyeleri hedeflenebilir. Petrolde kar satışlarının görülmesi halinde ise 53,60 ve 52,50 destek seviyeleri takip edilebilir.

