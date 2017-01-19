Dün Ne Oldu?

Yellen konuşmasında; ABD ekonomisinin merkez bankasının tam istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine yakın olduğunu ve ekonominin iyileşmeye devam edeceğine güvendiğini ifade etti. Yellen'ın ABD ekonomisine ilişkin güven veren söylemleri sonrası bir sonraki faiz artırımının zamanlamasının ekonominin önümüzdeki aylarda nasıl evrileceğine bağlı olduğunu sözlerine ekledi. Söz konusu konuşma sonrası dolar endeksi 101,29 seviyesine kadar yükseliş kaydetti.

Yurt içinde ise dün de TCMB miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı. Bununla birlikte Türk lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasası açıldı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada '' Uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları piyasasının açılmasına karar verilmiştir. '' ifadesi yer aldı.

BUGÜN NE BEKLİYORUZ?

Bugünün en önemli gündem maddesini Avrupa Merkez Bankası'nın 2017 yılının ilk toplantısı oluşturmakta. Avrupa Merkez Bankası'nın para politikasında herhangi bir değişikliğe gitmesini beklememekte olup, ekonomik görünümün yanı sıra 2017 yılının neredeyse tamamını seçim süreci ile geçirecek Avrupa nedeniyle siyasi risklere ilişkin söylemde bulunup bulunmayacağı merak konusu.



USDTRY

Dün doların dünya genelinde değer kazanma eğilimi paralelinde gelişmekte olan ülke para birimlerinin tümünde zayıf seyir hakimdi. Türk Lirası da söz konusu kitlesel harekete iştirak ederken dolar karşısında günlük %0,93 değer kaybı ile günü tamamladı. Fed Başkanı Janet Yellen'ın 2017 yılında kademeli faiz artışının uygun olacağını ifade etmesi sonrası Türk Lirası kayıplarını genişletti.

Teknik olarak bakıldığında, USDTRY paritesinde bugün yukarı yönlü hareketin görülebilmesi için 3,8000 seviyesi üzerinde kalıcılık önemi korumaya devam etmekte. USDTRY paritesinde yükselişlerin görülmesi halinde 3,8500 direnç seviyesi hedeflenebilir. Paritede 3,7500 seviyesi aşağısında kalıcılık sağlanması halinde zayıf seyir görülebilecek olup 3,7200 ve 3,7000 destek seviyeleri izlenebilir.



EURUSD

Dün küresel piyasalarda dolar hafta içerisindeki vermiş olduğu kayıplarını telafi etti. Fed Başkanı Janet Yellen'ın 2017 yılında kademeli faiz artışının uygun olacağını ifade etmesi de doların yükselişine ivme kazandırırken, EURUSD paritesi dün 1,0628 seviyesine kadar geriledi. Euro dolar karşısında günlük % 0,77 değer kaybı ile günü tamamladı.

Bugün Avrupa Merkez Bankası kararı sonrası yapılacak olan basın açıklamasında görülecek ifadeler EURUSD paritesinde hareketlilik yaratabilir.

Teknik olarak bakıldığında, EURUSD paritesinde yükselişlerin görülebilmesi için 1,0650 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması önem arz etmekte olup, yükselişlerde 1,0720 ve 1,0765 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Paritede görülebilecek gevşemelerde 1,0600 ve 1,0520 seviyeleri izlenebilecek destek seviyeleridir.

ALTIN

Dün küresel piyasalarda etkisini sürdüren güçlü dolar eğilimi altını satış baskısı altında bıraktı. Fed Başkanı Janet Yellen'ın 2017 yılında kademeli faiz artışının uygun olacağını ifade etmesi sonrası altın kayıplarını genişletti. Söz konusu satış baskısı paralelinde altın dün 1202 seviyesine kadar gerileme kaydetti.

Teknik olarak bakıldığında, altında toparlanma eğiliminin devam edebilmesi için, 1208 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması önem arz etmekte olup yükselişlerde 1215 ve 1224 seviyeleri hedeflenebilir. Altında satış baskısının görülmesi halinde ise sırasıyla 1192 ve 1180 destek seviyeleri izlenebilir.



USDJPY

Dün küresel piyasalarda dolar hafta içerisindeki vermiş olduğu kayıplarını telafi etti. Fed Başkanı Janet Yellen'ın 2017 yılında kademeli faiz artışının uygun olacağını ifade etmesi de doların yükselişine ivme kazandırırken, Japon Yeni G10 para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu. Japon Yeni dün dolar karşısında %1,77 değer kaybetti.

Teknik olarak bakıldığında, USDJPY paritesinde yükselişlerin görülebilmesi için 115,00 seviyesinin üzerinde kalıcılık önem arz etmekte olup paritede yükselişlerde sırasıyla 116,80 ve 117,20 seviyeleri hedeflenebilir. USDJPY paritesinde zayıf seyrin görülmesi durumunda ise 113,00 ve 112,40 destek seviyeleri takip edilebilir.

GBPUSD

Dün sterlin İngiltere Başbakanı Theresa May'in hafta içerisinde Brexit sürecine ilişkin yaptığı açıklamalar paralelinde görülen kazançlarının bir kısmını geri verdi. Dün küresel piyasalarda etkisini sürdüren güçlü dolar eğilimi sonrası sterlin dolar karşısında %1,23 oraın değer kaybı ile günü tamamladı.

Teknik olarak bakıldığında GBPUSD paritesinde toparlanma eğiliminin devam edebilmesi için 1,2400 seviyesi üzerinde kalıcı hareketler görmemiz gerekmekte olup, yükselişlerde 1,2440 ve 1,2500 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Paritede görülebilecek kar satışlarında ise 1,2230 ve 1,2120 destek seviyeleri takip edilebilir.

BRENT

Üretici ülkelerden gelen açıklamalar petrol fiyatlarında hareketlilik yaratmakta. Bununla birlikte Amerikan Petrol Enstitüsü'nün açıkladığı haftalık ham petrol stok verilerine göre, ABD'de petrol stokları geçen hafta 5.04 milyon azalış kaydetti. Söz konusu stok verileri petrol fiyatını yukarı yönlü destekledi. Bugün Enerji Bilgi İdaresi tarafından haftalık ham petrol stokları açıklanacak

Teknik olarak bakıldığında, net bir trendin görülemediği petrolde toparlanma eğiliminin görülebilmesi için 55,20 seviyesi üzerinde kalıcı hareketler görmemiz gerekmekte olup, yükselişlerde 56,40 ve 57,30 seviyeleri hedeflenebilir. Petrolde kar satışlarının görülmesi halinde ise 53,60 ve 52,50 destek seviyeleri takip edilebilir.