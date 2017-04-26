Dün Barışan Aileler Bugün Yine Çatıştı: 1'i Ağır, 3 Yaralı

Diyarbakır'da, aralarında 3 gün önce başlayan husumet nedeniyle dün barıştırılan 'Tokur' ile 'İnci' ailesi fertleri yeniden kavga etti. Silahların kullanıldığı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

3 GÜN ÖNCE SİLAHLI KAVGA ÇIKTI

Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde oturan Tokur ve İnci aileleri arasında öğrenilemeyen bir sebeple 3 gün önce silahlı kavga çıktı. Silahlı kavga sonrası aralarında husumet meydana gelen İnci ile Tokur ailesi fertleri arasında mahalle kahvesindeki araya girenler tarafından barıştırıldı.

BARIŞTIKTAN SONRA YİNE KAVGAYA TUTUŞTULAR

Ancak, 2 aile arasında bugün yine alevlenen kavganın, silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis geniş güvenlik önlemi aldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede yaklaşık 500 metrelik caddede 5 ayrı noktada çatışma izlerine rastlandı. Olay yeri inceleme ekipleri, kovanların bulunduğu noktalara çok sayıda numaratör yerleştirirken, olayla ilgili polisin güvenlik önlemi ve çalışması devam ediyor.