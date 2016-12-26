Dumlupınar Aşıklar Atışmaları' Etkinliği - Kütahya

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Türk Dünyası Araştırma Topluluğu tarafından "Dumlupınar Aşıklar Atışmaları" etkinliği düzenlendi.



Güzel Sanatlar Fakültesindeki etkinliğe, Aşık Temel Turabi, Aşık Aşikar, Abubekir Zamani, Aşık Ali Serhati ve Kırgızistan'dan aşık Gülira Kasymkulova katıldı.



Topluluk danışmanı Doç. Dr. Ali Serdar Nazlıpınar, burada yaptığı konuşmada, aşıklık geleneğinin birlik ve beraberliğin korunmasıyla sürdürülebileceğini söyledi. Birlik ve beraberliğin ancak geçmişin bilinmesi, ortak dilin, dinin olması ve bayrağa sahip çıkılmasıyla olabileceğini vurgulayan Nazlıpınar, şunları kaydetti:



"Saydığımız bu ortak dil, din, bayrak, örf, adet ve geleneklerin tamamı milli kültürü oluşturur. Türk dünyasının kültür varlığının önde gelen unsurlarından biri de aşıklık geleneğidir. Aşık, arzu ve ümitleri dile getirir. Söylenemeyeni söyler ve bunu gönüllere dokunarak yapar. Aşıklar, halkın yaşayışını ve tarihini yansıtır, ağıtları derinleştirir, kahramanların hakkını verir. Ne mutlu ki Türk milletinde kahramanlar tükenmez. Aşıklarımızdan, yeni kahramanlıkları besteleyeceklerine ve bunları dinleyeceğimize dair hiç şüphemiz yok ancak yeni ağıtlar dinlememek için birliğimizin bozulmasına neden olacak unsurlara karşı da daima tetikte olmamız gerekmektedir. Biz bu devletin iyiliği için samimi duygulara sahip herkese Türk diyoruz ve onları kucaklıyoruz. Güzel bir geleceğin tek devlet, tek millet ve tek bayrak düsturuyla mümkün olduğuna inanıyoruz."



Konuşmanın ardından aşıklar besteledikleri türkü ve ağıtları okudu. Aşıkların kendi aralarındaki sözlü atışmaları ise katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.



Etkinliğe, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Türker, Ülkü Ocakları Derneği İl Başkanı Serdar Akkoç, topluluk üyeleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.