Samsun'un Bafra ilçesinde sobadan sızan dumandan zehirlenen şahıs hayatını kaybetti.



Olay, Çilhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemir Demirci isimli şahsın kaldığı evden dumanları çıktığını gören komşuları durumu itfaiyeye ve 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için içeri girdiklerinde evde Cemir Demirci'yi baygın buldu. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yangın olmadığı, dumanın sobadan sızdığı öğrenildi.



Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Demirci'nin cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi için Samsun'a gönderildi. - SAMSUN