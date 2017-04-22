Başarılı rock grubu Duman, 22 Nisan 2017 Cumartesi akşamı Ordu Gardenya'da sahne alacak.



Duman şehrine geliyor... Eğlenceli ve coşkulu sahne performanslarıyla tanınan ve 2000'lerin başından bu yana gençlerin sevgilisi haline gelen Duman, şehrine geliyor. Son albümü Darmaduman ile hayranlarına yeniden merhaba diyen başarılı grup, Ordu'lu hayranları ile buluşmaya hazırlanıyor.



Detaylı Bilgi: 0539 294 40 24



Detaylar :



İl : Ordu



İlce : Merkez



Mekan : Gardenya



Mekan Adresi : Akyazı Mah. Org. İbrahim Fırtına Bul. No: 88, 52200



Başlangıç Saati : 22.04.2017 22: 30: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 00: 30: 00



Kategori : Duman



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır