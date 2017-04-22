Duman

Başarılı rock grubu Duman, 22 Nisan 2017 Cumartesi akşamı Ordu Gardenya'da sahne alacak.

Duman

Başarılı rock grubu Duman, 22 Nisan 2017 Cumartesi akşamı Ordu Gardenya'da sahne alacak.

Duman şehrine geliyor... Eğlenceli ve coşkulu sahne performanslarıyla tanınan ve 2000'lerin başından bu yana gençlerin sevgilisi haline gelen Duman, şehrine geliyor. Son albümü Darmaduman ile hayranlarına yeniden merhaba diyen başarılı grup, Ordu'lu hayranları ile buluşmaya hazırlanıyor.

Detaylı Bilgi: 0539 294 40 24

Detaylar :

İl : Ordu

İlce : Merkez

Mekan : Gardenya

Mekan Adresi : Akyazı Mah. Org. İbrahim Fırtına Bul. No: 88, 52200

Başlangıç Saati : 22.04.2017 22: 30: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 00: 30: 00

Kategori : Duman

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Orgeneral Fırtına, İbrahim Fırtına, 22 Nisan, Konser, Akyazı, Gard, Ordu, Hayır
8