Duman
Başarılı rock grubu Duman, 21 Nisan 2017 Cuma Akşamı Samsun Sheraton Hotel'de sahne alacak.
Başarılı rock grubu Duman, 21 Nisan 2017 Cuma Akşamı Samsun Sheraton Hotel'de sahne alacak.
Duman şehrine geliyor... Eğlenceli ve coşkulu sahne performanslarıyla tanınan ve 2000'lerin başından bu yana gençlerin sevgilisi haline gelen Duman, şehrine geliyor. Son albümü Darmaduman ile hayranlarına yeniden merhaba diyen başarılı grup, Samsun'lu hayranları ile buluşmaya hazırlanıyor.
Detaylı Bilgi: 0539 294 40 24
Detaylar :
İl : Samsun
İlce : Ilkadim
Mekan : Sheraton Grand Samsun Hotel
Mekan Adresi : Liman Mahallesi, Ataturk Bulvari No: 55, 55100
Başlangıç Saati : 21.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 23: 00: 00
Kategori : Duman
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io