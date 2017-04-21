Başarılı rock grubu Duman, 21 Nisan 2017 Cuma Akşamı Samsun Sheraton Hotel'de sahne alacak.



Duman şehrine geliyor... Eğlenceli ve coşkulu sahne performanslarıyla tanınan ve 2000'lerin başından bu yana gençlerin sevgilisi haline gelen Duman, şehrine geliyor. Son albümü Darmaduman ile hayranlarına yeniden merhaba diyen başarılı grup, Samsun'lu hayranları ile buluşmaya hazırlanıyor.



Detaylı Bilgi: 0539 294 40 24



Detaylar :



İl : Samsun



İlce : Ilkadim



Mekan : Sheraton Grand Samsun Hotel



Mekan Adresi : Liman Mahallesi, Ataturk Bulvari No: 55, 55100



Başlangıç Saati : 21.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Duman



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır