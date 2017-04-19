Duman
Başarılı rock grubu Duman, 19 Nisan'daTrabzon Yalı Park Otel'de sahne alacak.
Başarılı rock grubu Duman, 19 Nisan'daTrabzon Yalı Park Otel'de sahne alacak.
Duman şehrine geliyor... Eğlenceli ve coşkulu sahne performanslarıyla tanınan ve 2000'lerin başından bu yana gençlerin sevgilisi haline gelen Duman, şehrine geliyor. Son albümü Darmaduman ile hayranlarına yeniden merhaba diyen başarılı grup, Trabzon'da hayranları ile buluşmaya hazırlanıyor.
Detaylı Bilgi: 0539 294 40 24
Detaylar :
İl : Trabzon
İlce : Merkez
Mekan : Trabzon Yalı Park Otel
Mekan Adresi : Yalı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No: 8
Başlangıç Saati : 19.04.2017 21: 30: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 23: 30: 00
Kategori : Duman
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io