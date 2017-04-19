Başarılı rock grubu Duman, 19 Nisan'daTrabzon Yalı Park Otel'de sahne alacak.



Duman şehrine geliyor... Eğlenceli ve coşkulu sahne performanslarıyla tanınan ve 2000'lerin başından bu yana gençlerin sevgilisi haline gelen Duman, şehrine geliyor. Son albümü Darmaduman ile hayranlarına yeniden merhaba diyen başarılı grup, Trabzon'da hayranları ile buluşmaya hazırlanıyor.



Detaylı Bilgi: 0539 294 40 24



Detaylar :



İl : Trabzon



İlce : Merkez



Mekan : Trabzon Yalı Park Otel



Mekan Adresi : Yalı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No: 8



Başlangıç Saati : 19.04.2017 21: 30: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 23: 30: 00



Kategori : Duman



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır